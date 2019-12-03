В НАТО заявили о личном приказе Эрдогана сбить российский Су-24 в 2015 году

18:54

В турецкой экспертной среде подтверждают попытки скрыть, кто стоит за приказом об ударе, но в Кремле убеждены в невиновности Эрдогана



Фото с сайта kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ в 2015 году о нанесении удара по российскому самолету Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии.

Такой вывод делают в стокгольмской организации Nordic Research Monitoring Network, в распоряжении которой оказались документы с закрытых брифингов в НАТО, пишет "Независимая газета".

В турецкой экспертной среде подтверждают, что со стороны Анкары была попытка скрыть, кто стоит за приказом об ударе. Если верить записям с брифингов в Брюсселе, турецкий президент сам распорядился нанести удар по бомбардировщику.

"Каждый военный элемент, приближающийся к Турции со стороны сирийской границы и представляющий угрозу для безопасности, будет оцениваться как военная угроза и рассматриваться как военная цель", - цитируются слова Эрдогана в докладе юрисконсульта турецкого Генштаба Эркана Агина.

Согласно его заявлению, турецкая сторона как минимум 10 раз предупреждала россиян по экстренным каналам связи о нарушении воздушного пространства Турции перед тем, как нанести удар.

В докладе утверждается, что турецкое командование сообщало российским коллегам о своих "красных линиях" в сирийском вооруженном конфликте.

"Власти РФ были надлежащим образом уведомлены о наших правилах взаимодействия на всех уровнях и неоднократно проинформированы, что наши правила применения вооруженной силы требуют от пилотов силового ответа на вторжение в воздушное пространство Турции любой неопознанной авиации из Сирии", - говорится в материалах брифингов.

В 2015 году российской стороне было предложено информировать свои экипажи о том, что они не должны приближаться ближе чем на 5 миль к турецкой границе.

После того как в Турции была предпринята попытка госпереворота в 2016 году, майора Агина обвинили в помощи мятежникам, действовавшим, по версии турецких властей, от лица Гюлена. Юрисконсульта приговорили к пожизненному заключению.

Сообщалось, что пилоты турецких ВВС, которые нанесли удар по российскому Су-24, были заключены под стражу. После этого упоминаний о них нет. По неофициальной информации, в нападении участвовал только один турецкий пилот, который не был помещен под арест, а продолжил служить в ВС Турции под усиленной охраной.

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в 2017 году письменно заверил парламентскую комиссию по расследованию попытки путча 2016 года, что распорядился выяснить, была ли у фигурировавших в "самолетном" кризисе пилотов связь с какой-либо запрещенной в Турции организацией. В ходе контактов Давутоглу с турецким Генштабом такой связи установить не удалось.

Как заявил турецкий политолог, кандидат политологических наук Керим Хас, Кремль и раньше знал о том, что приказ отдал сам Эрдоган, повторявший, что в случае повторного нарушения воздушного пространства страны ответ будет таким же.

Давутоглу также говорил, что приказ отдал он. В любом случае в 2015 году премьер не мог лично принять решения такого рода, однако для достижения мира с Россией Эрдогану было необходимо отправить Давутоглу в отставку, пишет НГ.

По словам аналитика, руководство РФ может использовать данные о роли Эрдогана в кризисе вокруг Су-24.

"Москва обладает гораздо большими сведениями о том, что произошло и в момент удара по самолету, и в момент попытки переворота 2016 года, и о том, что касается взаимоотношений турецкой политической элиты с ИГ* и другими радикальными группировками в Сирии, и о том, что касается незаконной торговли нефтью, а также коррупционного скандала 2013 года в Турции", - считает Хас.

Аналитик напоминает и о деле задержанного в США золототорговца Резы Зарраба, в котором оказалась замешана верхушка турецкой элиты: все это увеличивает зависимость Анкары от России.

Что же касается Давутоглу, то, по мнению эксперта, турецкий лидер может подорвать его попытки создать свою партию, воспользовавшись "самолетным" кризисом и официально переложив ответственность за сбитый самолет на своего конкурента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле этой информации не доверяют.

"Эта информация - она такая достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько можно считать эту информацию достоверной. Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", - сказал Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

Изначально Турция возложила ответственность за инцидент на российское руководство, что существенно осложнило двусторонние отношения. Семь месяцев спустя Эрдоган был вынужден принести извинения президенту Владимиру Путину, а также семье пилота Олега Пешкова, убитого боевиками при катапультировании.

Турецкий лидер дистанцировался от решения нанести удар по Су-24, заявив, что за инцидентом стоит террористическая организация Фетхуллаха Гюлена и поддерживающие его силы.

Сразу после инцидента ответственность за смерть пилота взял на себя член ультраправой организации "Серые волки" Альпарслан Челик, но позже он отказался от своих слов.

В апреле 2016 года турецкая полиция арестовала Челика за незаконное ношение и хранение оружия. В мае 2017 года суд Измира приговорил Челика к пяти годам тюрьмы. Дело о причастности подсудимого к гибели российского летчика при этом не рассматривалось.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.