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Во Франции началась бессрочная забастовка против пенсионной реформы

15:31 5.12.2019

5 декабря во Франции началась масштабная общенациональная забастовка профсоюзов против пенсионной реформы - повышения возраста выхода на пенсию, которая в полном объеме будет выплачиваться по достижению 64-летнего возраста.


Стоп-кадр из видео в YouTube

За день до начала забастовки, протяженность пробок в столичном регионе Иль-де-Франс превысила средние показатели в два раза и составила 557 километров.

Ожидается, что в забастовке примут участие работники транспорта, школ и детских садов, энергетической отрасли, сотрудники коммунальных служб, полицейские, адвокаты и судьи, сообщает Regnum.

Предположительно, в Париже прекратят работу 11 линий метро, также произойдут сбои в работе электричек, высокоскоростных поездов TGV и автобусов.

Акция планируется быть бессрочной.

Кроме того, по всей стране должно пройти около 250 манифестаций.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что участники движения «желтых жилетов» уже начали шествие по центру Парижа. К 14.00 (16.00 мск) они намерены дойти до Восточного вокзала, где начнется демонстрация против пенсионной реформы.

Отмечается, что впереди себя «Желтые жилеты» толкают инсталляцию по мотивам картины «Свобода, ведущая народ», снизу которой красуется надпись «Это не забастовка, а президентское крушение».

Полицейские не мешают движению протестующих.

Темы: Франция, Акции протеста и демонстрации в мире, Пенсионная реформа в мире
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 22:05
Гость: Времени Ч

А ты что делаешь в это время? 30 Серебренников зарабатываешь по указке ?
05.12.2019, 22:03
Гость: Времени Ч

Бегал, да в каталажку попал. А ты?
05.12.2019, 22:01
Гость: Rayю

Так у нас же росгвардия... а если не справится, так ещё кучу всяких наприсылают на помощь, типа казаков, полиции, военных... у нас не забалуешь.. демократия. Ой, диктатура, sorry
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