Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов

12:06

Китай объявил о введении ответных органичениях в отношении американских дипломатов, работающих в стране, с 4 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Действительно, китайская сторона приняла ответные меры. Китайская сторона выступает за то, чтобы дипломатические и консульские сотрудники иностранных государств, в том числе США, нормально работали, а также предоставляет необходимые для этого удобства. В ответ на ограничения, которые госдепартамент США ввел в октябре этого года в отношении китайских дипломатических и консульских сотрудников, китайская сторона 4 декабря вызвала представителя посольства США в Китае и с этой даты ввела ответные зеркальные меры", - заявила, в частности, она.

По словам Хуа Чуньин, ограничения касаются сотрудников посольства и консульств США в Китае и является зеркальными. В частности, американские дипломаты должны оповещать МИД Китая о своих планах встретиться с местными чиновниками за пять рабочих дней до предполагаемой даты.

Ранее местные СМИ писали о том, что Китай может ввести визовые органичения в отношении американских чиновников и конгрессменов в ответ на законопроект, рассматриваемый в Конгрессе США, относительно соблюдения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном района.

США регулярно критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, исповедующих ислам. Ранее США запретили экспорт американских товаров для 28 компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и компартии, которые, по данным Вашингтона, причастны к репрессиям. Китайский МИД заявлял, что информация о "перевоспитательных лагерях" для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не соответствует действительности.