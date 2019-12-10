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Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту исчез с радаров на пути в Антарктиду

07:55 10.12.2019
Самолет C-130 Hercules
Фото с сайта wikipedia.org
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Чилийский военный самолет C-130 Hercules, на борту которого находятся 38 человек, пропал с радаров по пути в Антарктиду. 

О потере связи с самолетом сообщили ВВС Чили в своем микроблоге в Twitter. Отмечается, что C-130 вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике в понедельник в 16.55 по местному времени (22.55 мск). 

По словам генерала ВВС Чили Эдуардо Москейру, топливо у самолета закончится приблизительно в 6:40 мск.

Всего на борту самолета находятся 17 членов экипажа и 21 пассажир. Данные о личностях находящихся на борту людей пока не сообщаются. Предположительно, самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз.

C-130 — американский военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.

На вооружении ВВС Чили находятся семь самолетов данного типа.

Темы: Чили, Военная авиация в мире
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