В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

23:09

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщает РИА Новости.

В список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Ранее в нем были Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен.

Документ по России предписывает главе Госдепартамента в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен определиться, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиям ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".



