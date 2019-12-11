]]>
]]>
Главная В мире Новости

В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

23:09 11.12.2019
Фото с сайта pixabay.com

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщает РИА Новости.

В список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Ранее в нем были Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен.

Документ по России предписывает главе Госдепартамента в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен определиться, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиям ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".


 

Темы: Россия, США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2019, 01:53
Гость: ABCD

В СССР такая выходка стоила бы США уже разрыва дипломатических отношений.
Путин не пойдёт с западом не на какое обострение. Даже ответное признание США "международным террористом номер один". Это вредит бизнесу- святой трубе кормилице углеводородице.
По сути этот демарш США слишком далеко идущий. Это позволит США вообще заблокировать представителей РФ в ООН.
По амерским законам страна "спонсор терроризма" уже не защищена никакими уставами ООН или международными законами.
11.12.2019, 23:42
Гость: Реакция

на награждение кадырова.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.