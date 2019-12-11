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Турция пригрозила США закрытием баз НАТО

13:07 11.12.2019
Трамп, Эрдоган
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МИД Турции заявил о возможном закрытии одного из опорного пунктов США на Ближнем Востоке - авиабазы Инджирлик, на которой хранится ядерное оружие. 

Глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что подобное решение может быть принято в ответ на санкции против Турции из-за российских С-400 и разногласий по Сирии.

Помимо Инджирлика, также может быть «поднят вопрос» по поводу базы Кюреджик (используется в системе ПРО), сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

Авиабаза Инджирлик использовалась США во время войны в Персидском заливе в 1991 году, а также в конфликтах в Афганистане, Ираке и Сирии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ускорить вывоз с данной базы ядерного оружия. По словам одного из собеседников The New York Times, это станет концом американо-турецкого сотрудничества.

Кроме того, Вашингтон выступал против поставок Турции российских комплексов С-400. Как отметил Чавушоглу, Турция не намерена использовать их для нападения, а использоваться они будут исключительно в качестве «оборонительных систем».

Темы: США, Турция, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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11.12.2019, 15:27
Гость: Конечно

Сразу после России.
11.12.2019, 14:47
Гость: порто-франко

Обычные турецкие базары.
11.12.2019, 14:15
Гость: Трезвый

вывод. Однозначно что Эрдоган не простил Белому дому ни попытку переворота и ни попытку своего убийства и знает что если пиндосы решили убрать его и установить в Турции полностью подчиненный США военный режим,то никакие неудачи их не остановят. Поэтому и угроза по базе и покупка С-400. Все прекрасно понимают что на Турцию и на Эрдогана будут давить по-серьезному и он в одиночке потерпит поражение. Сейчас Турции нужны союзники как Россия и КНР и первым шагом для турков было бы таможенный союз с РФ и членство в ШОС.
Хватит ли на это смелости у Эрдогана и его команды?
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