Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России

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Лидеры стран - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.

Решение о продлении санкций на шесть месяцев было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон кратко проинформировали остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений по урегулированию на Украине в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате", сообщает ТАСС.

Как ожидается, в ближайшие две недели Совет утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что антироссийские санкции продлят до июля 2020 года. Соответствующее решение было принято лидерами стран-членов Евросовета на заседании в Брюсселе 12 декабря, пишет "Коммерсант". "Мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в "нормандском формате" <…>. Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", - заявил он.

Продление Евросоюзом экономических санкций не несет для России никаких угроз . Так прокомментировал решение лидеров ЕС депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Это не красит наших европейских партнеров. В продлении санкций нет никаких экономических угроз для нашей страны. Эти санкции, наоборот, сплотили и помогли решить ряд экономических вопросов, которые стояли, в том числе, в части импортозамещения", - приводит слова Шеремета РИА Новости.

Давление на Россию с помощью санкций бесполезно, они только вредят выстраиванию доверительных отношений между странами, считает депутат.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.