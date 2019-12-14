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Экс-президента Судана осудили за коррупцию на два года

16:29 14.12.2019
Флаг Судана. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Суд в Судане признал бывшего президента страны Омара аль-Башира виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения.

Этот срок 75-летний бывший глава государства проведет не в тюрьме, а в специальной реабилитационной клинике, в которой отбывают наказание престарелые преступники, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о вердикте лишь по одному из рассматриваемых в суданских судах дел, фигурантом которых является аль-Башир.

Год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили аль-Башира от власти.

В августе этого года военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде. Главой переходного правительства стал Абдулла Хамдок, который будет руководить им на протяжении 39 месяцев. 

Темы: Судан, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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14.12.2019, 19:55
Гость: Судану

похвально, очень похвально. Может когда то будут приглашать честных гасторбайтеров в правительство России.
14.12.2019, 18:11
Гость: Почему в РФ гарантирована неприкосновенность "царьков"?

Турнул экс-главу и прищучил Судан,
О чём нет и речи в стране россиян,
Где, будь хоть какою вина президента,
Решётка не светит ему стопроцентно...
14.12.2019, 17:52
Гость: петя

Ну Судан - демократическая страна. Тут все понятно.
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