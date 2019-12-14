Экс-президента Судана осудили за коррупцию на два года

16:29

Суд в Судане признал бывшего президента страны Омара аль-Башира виновным в коррупции и приговорил его к двум годам заключения.

Этот срок 75-летний бывший глава государства проведет не в тюрьме, а в специальной реабилитационной клинике, в которой отбывают наказание престарелые преступники, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о вердикте лишь по одному из рассматриваемых в суданских судах дел, фигурантом которых является аль-Башир.

Год назад в Судане начались масштабные акции протеста против президента. В итоге суданские военные отстранили аль-Башира от власти.

В августе этого года военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде. Главой переходного правительства стал Абдулла Хамдок, который будет руководить им на протяжении 39 месяцев.