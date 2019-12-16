Турция пригрозила закрыть для американцев свои военные базы

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Турция может закрыть свои военные базы для военнослужащих США в случае ввода Вашингтоном санкций из-за поставок российских систем ПВО С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция закроет авиабазу Инджирлик и Кюреджик при необходимости", - цитирует Эрдогана "Интерфакс".

Авиабаза Инджирлик расположена вблизи одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что в ответ на возможные санкции США против Анкары за приобретение российских С-400 Турция готова рассматривать все варианты действий. По его словам, Вашингтону не удастся посредством санкций "навязать чужую волю".