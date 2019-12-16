]]>
]]>
Главная В мире Новости

Турция пригрозила закрыть для американцев свои военные базы

00:32 16.12.2019
Фото с сайта facebook.com
Материалы по теме:

Турция может закрыть свои военные базы для военнослужащих США в случае ввода Вашингтоном санкций из-за поставок российских систем ПВО С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция закроет авиабазу Инджирлик и Кюреджик при необходимости", -  цитирует Эрдогана "Интерфакс".

Авиабаза Инджирлик расположена вблизи одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что в ответ на возможные санкции США против Анкары за приобретение российских С-400 Турция готова рассматривать все варианты действий. По его словам, Вашингтону не удастся посредством санкций "навязать чужую волю".

Темы: США, Турция, Вооружения в мире, Международные отношения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.12.2019, 05:01
Гость: Альфа

А между прочим америкосы давно уже наложили на нас санкции, а между прочим они имеют на территории России в Ульяновске на крупнейшем аэродроме свою базу. А не пора ли кремлю обратить на это внимание, и также пригрозить ответными мерами. Если это сделано не будет, то всем нам станет ясно чьи интересы отстаивает кремль.
16.12.2019, 04:51
Гость: ***

В агенстве WADAе пашешь в поте....?
Мнительный ты стал Сидор! Ой мнительный. Устал с дороги?
16.12.2019, 03:54
Гость: дан

давно пора амерам сваливать из Турции Недавно Греция предложила разместить эти базы у себя Да и Кипр не против а только за И не надо ждать пока Эрдоган-паша еще больше начнет кочевряжиться Базы убрать и вежливо так попросить Турцию из НАТО выйти Пусть тогда братается и обнимается с ВВП и оружие там покупает Турция-это не помощь НАТО а только проблемы
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.