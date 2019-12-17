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Компания Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

11:00 17.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Компания Boeing с января 2020 года на время прекратит выпуск самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в понедельник.

Это связано с тем, что запрет на полеты этих самолетов, введенный после двух катастроф, скорее всего, не будет снят. И это отразится на поставках по всему миру. Решение было принято советом Boeing после двухдневной встречи в Чикаго. До этого стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США не собирается разрешать эксплуатацию 737 MAX до 2020 года.

Boeing не уволит сотрудников во время остановки производства. Акции компании упали на 4% в понедельник.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после второй катастрофы начало проверку сертификации воздушного судна. До ее завершения все полеты этой модели в США запрещены. Ранее компания высказывала надежду на то, что процедура завершится до конца 2019 года.

Темы: Авиасообщение в мире, Авиастроение
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 15:51
Гость: Ага

Такая "надежность" что выпуск прекратили. И у 777-го трещины в местах сопряжения крыла с фюзеляжем.
17.12.2019, 14:06
Гость: Федор

Молодцы. Правильное решение,надежность и безопасность важнее понтов.
17.12.2019, 13:50
Гость: А где

....вопли всепропальщиков о "Суперджете" которые орали что боинги нужно покупать?
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