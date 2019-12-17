На Украине начали готовить новые санкции против России

14:44

Правительство Украины планирует введение новых санкций против России. Они коснутся, в частности, предприятий на территории ДНР и ЛНР, которые сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", - цитирует ТАСС постановление кабинета министров Украины.

Кроме того, Украина намерена обратиться к США и странам Евросоюза с предложением рассмотреть вопрос о введении аналогичных санкций.