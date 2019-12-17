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На Украине начали готовить новые санкции против России

14:44 17.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство Украины планирует введение новых санкций против России. Они коснутся, в частности, предприятий на территории ДНР и ЛНР, которые сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", - цитирует ТАСС постановление кабинета министров Украины.

Кроме того, Украина намерена обратиться к США и странам Евросоюза с предложением рассмотреть вопрос о введении аналогичных санкций.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 22:46
Гость: ???

Ну если это называется "троллить", то это очень смешно. Достаточно сравнить возможности и потенциал России и Украины. По факту как всегда Украина троллит сама себя. Уши морозит.
Если Россия всерьез введет санкции против Украины, то там быстро забудут о троллизме.
17.12.2019, 22:42
Гость: ???

Что толку, помнится запретили ввоз на Украину ГСМ, но оставили лазейку для частников.В результате топливо и масла как шли на Украину так и идут.
Вот что бы нужно запретить это поставки из России на Украину минеральных удобрений.
17.12.2019, 22:40
Гость: ???

Сложно все это.В идеале вся Новороссия которую Россия отвоевала у Турции и обустраивала,заселяя и строя города.Но...время покажет.В любом случае говорил и снова повторю- Украина имеющая в своем составе бандеровскую Галичину - никогда не будет дружественной России.
Об этом еще царский министр Дурново предупреждал Николая Второго.С тех пор ничего не изменилось.
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