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США признали бесполезность мер против «Северного потока-2»

13:31 18.12.2019
Укладка газопровода в территориальных водах Германии. Фото с сайта gazprom.ru
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По мнению Вашингтона, законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2» «слишком запоздал» и не сможет оказать влияния на завершение его строительства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным источников издания, теперь власти США будут пытаться создать препятствия для других российских энергетических проектов.

Напомним, поправки о санкциях в отношении «Северного потока-2» содержатся в законопроекте о бюджете Пентагона на 2020 год. Согласно документу, ограничительные меры будут вводиться против предоставляющих суда для строительства иностранных компаний. Также санкции предусмотрены и для «Турецкого потока».

Санкции вступят в силу сразу же после подписания президентом США (ориентировочно, не позднее 20 декабря).

Российский вице-премьер Дмитрий Козак ранее заявлял, что «Северный поток-2» должен начать работу в середине 2020 года.

Темы: США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 20:55
Гость: mesozoic_2

Что получит Трамп от безнадежной атаки на "Северный поток-2"? Полностью дискредитированы антинациональные элиты ЕС, выступившие против дешевого газа для ЕС, подставлены поляки и прибалты, торпедирована атлантическая солидарность в лице НАТО, сняты обвинения в работе на русских.
18.12.2019, 20:41
Гость: blog2038

"уничтожили покупателя русского газа. Вы предлагаете перенести опыт на остальную промышленность Европы?"
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А это ещё что за глупость.
18.12.2019, 19:29
Гость: хохлы попали

Придется-таки им еще десять лет, страдая от унижения и давясь слезами, качать москальский газ в Европу и с отвращением получать плату за его транзит.
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