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Евросоюз продлил санкции против России на полгода

18:25 19.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Европейский союз в очередной раз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики.

Санкции будут продлены на полгода (до 31 июля 2020 года). Данное решение было принято послами 28 стран (единогласно), сообщается на сайте Совета Евросоюза. 

В документе указывается, что причиной для сохранении санкций стало невыполнение Минских соглашений. 

Напомним, Россия находится под санкциями Запада уже пять лет. Их причиной называются действия России по «дестабилизации ситуации на Украине».

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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19.12.2019, 19:25
Гость: Не пора спросить россам с тяп-ляпыча?

"Царёк" перекройкой границ соблазнился:
В итоге на санкции сам напросился!
Ему - поделом!.., но какого рожна
Их бремя нести вся страна с ним должна?
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