Евросоюз продлил санкции против России на полгода

18:25

Европейский союз в очередной раз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики.

Санкции будут продлены на полгода (до 31 июля 2020 года). Данное решение было принято послами 28 стран (единогласно), сообщается на сайте Совета Евросоюза.

В документе указывается, что причиной для сохранении санкций стало невыполнение Минских соглашений.

Напомним, Россия находится под санкциями Запада уже пять лет. Их причиной называются действия России по «дестабилизации ситуации на Украине».