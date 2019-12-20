Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

09:55

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издание The Daily Beast.

Несколько дней назад комитет по международным делам Сената одобрил Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года. Он должен был помочь ввести так называемые «санкции из ада» против РФ.

Накануне голосования Госдеп США направил председателю комитета 22-страничное письмо с критикой законопроекта, в котором сообщается, что данный пакет санкций может «нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам». Также отмечается, что ограничения затронут «почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией».

В администрации США считают, что новый законопроект способен ослабить поддержку уже действующих санкций США против России, а также из-за них могут пострадать работающие в России американские банки.

Помимо администрация американского президента, обеспокоенность выразили и бизнес-сообщества, в том числе Торговая палата США и Американский институт нефти.

Кроме того отмечается, что «кажется невозможным» доказать вмешательство Кремля в выборы в США. В письме при этом подчеркивается, что власти США в целом не отказываются от возможности введения новых антироссийских санкций, которые будут рассмотрены в случае, «если поведение России существенно не изменится».