Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии

08:55

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от будущей пенсии, которая предусмотрена законом по завершению мандата, пишет "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что Макрон отказался от пенсии, так как считает, что этот закон из области обязательственного права должен быть стандартизирован. "Мы живем в эпоху, когда выборные лица должны служить примером", - прокомментировали данное решение в администрации Макрона.

По данным местных СМИ, президент является единственным, кто пользуется специальным режимом вознаграждения. По закону 1955 года при уходе со своего поста бывшие главы государств получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц.

Как отметили в администрации главы Франции, в данном решении нет саморекламы, а только желание быть последовательным, отказавшись от пожизненной пенсии, на которую он имеет право после завершения мандата в 2022 году. А последовательность требует, чтобы закон 1955 года в дальнейшем не применялся ни к одному из будущих президентов.

Макрон также принял решение в будущем не заседать в Конституционном совете Франции. Бывшие президенты страны являются пожизненными членами этого совета с вознаграждением в 13,5 тыс. евро в месяц.

Напомним, что во Франции продолжаются протесты против проекта пенсионной реформы, которые начались в начале декабря. На минувшей неделе крупнейшие французские профсоюзы, в том числе Всеобщая конфедерация труда, объявили, что не будут прекращать забастовки на время рождественских праздников. Представители профсоюзов указали, что намерены продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.