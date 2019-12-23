Экспертное сообщество: Турция и ПНС Ливии не ограничиваются прямыми поставками оружия

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Российские эксперты сходятся во мнении, что основу взаимодействий Турции с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии составляет военно-техническое сотрудничество

Анкара помогает боевикам ПНС бронетехникой, оборудованием и оружием, а также поставляет «живую силу» в лице турецких сил специальных операций, военных советников и джихадистов из сирийской провинции Идлиб.

Доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков полагает, что Турция выбрала Ливию не только как плацдарм для реализации политических амбиций, но и в качестве внешнего рынка сбыта продукции своего ВПК.

Федеральное агентство новостей в своем расследовании показало, насколько велик объем поставок турецкого оружия в Ливию. Сообщается, что пакет заказов так называемого ПНС к ВПК Турции оценивается в 570 442 825 евро – и это только с мая по ноябрь 2019 года. По всей видимости, реальные объемы поставок могут значительно превышать официальные цифры.

При этом, по словам Аваткова, с точки зрения норм международного права Турция не может поставлять оружие боевикам ПНС, поскольку так называемое Правительство национального согласия Ливии не может считаться легитимной властью в североафриканском государстве. Избранная народом власть размещается в Тобруке и поддерживается силами Ливийской национальной армии под управлением фельдмаршала Халифы Хафтара.

Эксперт заметил, что внешняя политика Турции заметно активизировалась на фоне ливийских событий.

«Если во время «Арабской весны» Турция несколько не поспевала здесь за событиями, из-за чего многие новые политические режимы на севере Африки были лояльны Анкаре просто по стечению обстоятельств, то теперь турки пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией», - отметил аналитик.

Аватков подчеркнул, что в настоящее время Турция старается распространить свое влияние на Северную Африку в контексте идеологии неоосманизма. Более того, Анкара располагает официальной доктриной по этому региону, наличие которой не афишируется.

Турция прямо заявила, что готова отправить в Ливию свою армию в случае запроса со стороны ливийских боевиков из ПНС. Также Турецкая Республика планирует нарастить объем поставляемого оружия в Северную Африку. «Анкара нуждается в тех, кто будет закупать ее оружие, которое не всегда технически совершенно, причем это мягко говоря», - подытожил Аватков. Ливия сегодня выступает одним из немногих потребителей турецкого оружия, поэтому Турция стремится превратить ее в свой полигон.

Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что сотрудничество Турции с ПНС не ограничивается открытыми контактами.

«Чем выше уровень вооруженного противостояния, тем развитее криминальный рынок незаконного оборота оружия, - заключает аналитик. - Поэтому можно предположить, что помимо официальных поставок могут быть и другие».

В расследовании ФАН указано, что турецкое руководство признает факт поставок оружия ливийским боевикам. Однако вряд ли каждый переброс техники и оружия будет подтвержден, учитывая спецификацию таких поставок.

«Возможно, присутствует контрабанда. Это можно предполагать хотя бы из того, что всегда есть желающие погреть руки не только со стороны официальных госструктур, но и их отдельных представителей – тех же турецких генералов», - предположил эксперт, отметив, что речь может идти о продажах не только турецкого, но и иностранного оружия производства Украины, США и Евросоюза.

«Там уже «прицепом» пристраиваются многие другие. Здесь может быть и Украина, и Европа, и часть арабских стран. В таких военно-технических контактах, которые есть у Турции с ПНС Ливии, выгодоприобретателей может быть великое множество», - резюмировал аналитик.

Главред журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов полагает, что сумма военных контрактов Турции с ПНС соответствует амбициям Анкары и турецкого ВПК. По его словам, оружейный экспорт Турецкой Республики заметно вырос в последние годы. Фролов отметил, что заказы военно-промышленного комплекса Турции стабильно растут. В основе военных поставок Анкары боевикам ПНС - бронетранспортеры и ударные БПЛА: «Это то, что реально сегодня существует в рамках ВПК Турции и его поставок в Ливию».