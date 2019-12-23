В Белоруссии задержали россиян, пробиравшихся в Европу «за лучшей жизнью»

18:21

Белорусские пограничники предотвратили две попытки нарушения государственной границы гражданами РФ, в одном из случаев правоохранительные органы применили оружие, сообщает "Интерфакс".

Один из инцидентов произошел произошел в прошлый четверг, 19 декабря, в Свислочском районе на западе Гродненской области. Дежурному по заставе "Рыболы" поступил сигнал о срабатывании сигнализации на границе.

"На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории", - сообщили в ГКП. Так как выполнять законные требования пограничников нарушители отказались, силовики были вынуждены открыть огонь.

У задержанных граждан России 1985 и 1986 годов рождения были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. "Со слов "путешественников", они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз", - говорится в сообщении ГПК.

Второй инцидент произошел в субботу, 21 декабря, в Гродненском районе Гродненской области на участке погранзаставы "Брузги". По оперативной информации, пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который также решил нарушить госграницу Белоруссии в поисках лучшей жизни в ЕС. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

Всем троим задержанным грозит депортация с запретом въезда в Белоруссию до 5 лет.