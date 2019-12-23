]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Белоруссии задержали россиян, пробиравшихся в Европу «за лучшей жизнью»

18:21 23.12.2019
Фото с сайта Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

Белорусские пограничники предотвратили две попытки нарушения государственной границы гражданами РФ, в одном из случаев правоохранительные органы применили оружие, сообщает "Интерфакс".

Один из инцидентов произошел произошел в прошлый четверг, 19 декабря, в Свислочском районе на западе Гродненской области. Дежурному по заставе "Рыболы" поступил сигнал о срабатывании сигнализации на границе.

"На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории", - сообщили в ГКП. Так как выполнять законные требования пограничников нарушители отказались, силовики были вынуждены открыть огонь.

У задержанных граждан России 1985 и 1986 годов рождения были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. "Со слов "путешественников", они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз", - говорится в сообщении ГПК.

Второй инцидент произошел в субботу, 21 декабря, в Гродненском районе Гродненской области на участке погранзаставы "Брузги". По оперативной информации, пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который также решил нарушить госграницу Белоруссии в поисках лучшей жизни в ЕС. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

Всем троим задержанным грозит депортация с запретом въезда в Белоруссию до 5 лет.

Темы: Белоруссия, Происшествия в мире, Погранично-визовые вопросы за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.12.2019, 20:03
Гость: Skeptik

Граница в РФ обустроена как в тюрьме
Чтобы рабы не разбежались
В ЕС границы наружу прозрачные
23.12.2019, 19:33
Гость: Время Ч.

Ты по двум придуркам дал определение всем жителям России?
23.12.2019, 19:12
Гость: Иван

Россия буржуазно-олигархической путинско-медведевской властью доведена до уровня самых нищих стран Африки и Азии. Поэтому вполне естественно, что люди бегут из полностью ограбленной колонии "Россия" в метрополии - "США" и "Евросоюз", куда путинская власть выкрадывает и вывозит все российские ресурсы.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.