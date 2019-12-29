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Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

11:00 29.12.2019
© KM.RU, Фото пользователя Instagram petro34
Фото пользователя Instagram petro34
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Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. 

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине. Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года, а Янишевский — с февраля 2015-го.

Еще двоим экс-«беркутовцам» — Сергею Тамтуре и Александру Маринченко — отменили домашний арест.

Ранее прокурор Сергей Куцый заявил, что все пятеро находятся в списках на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, который должен состояться 29 декабря, сообщает РБК. В связи с этим генпрокурор Руслан Рябошапка просил изменить им меру пресечения. Освободить бывших бойцов «Беркута» просили и адвокаты, настаивая на невиновности подзащитных.

Экс-бойцов спецназа обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры страны, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые участвовали в преступлениях на Майдане. 20 из них сейчас в розыске.

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14, Украина
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Комментарии читателей
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29.12.2019, 15:57
Гость: хохол из хутора близ Диканьки

Не надо. Он полезен Украине в качестве посредника между двумя президентами.
29.12.2019, 15:42
Гость: Иван Иваныч

Майдан самый вонючий миф, который я видел вообще. Интересно сколько они смогут его поддерживать при том, что немножко тиски разжались и такие как Лукаш с фактами в руках в публичных эфирах не оставляют на нем камня на камне.
Понятно, что табу на неприкасаемость упоротых нациков ещё не сняли. Но капля камень точит, и их по любому ожидает участь фашистких полицаев.
29.12.2019, 15:35
Гость: Хммм

Мне вот тоже интересно, что за долг такой стрелять по демонстрантам.
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