Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

11:00

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине. Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года, а Янишевский — с февраля 2015-го.

Еще двоим экс-«беркутовцам» — Сергею Тамтуре и Александру Маринченко — отменили домашний арест.

Ранее прокурор Сергей Куцый заявил, что все пятеро находятся в списках на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, который должен состояться 29 декабря, сообщает РБК. В связи с этим генпрокурор Руслан Рябошапка просил изменить им меру пресечения. Освободить бывших бойцов «Беркута» просили и адвокаты, настаивая на невиновности подзащитных.

Экс-бойцов спецназа обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры страны, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые участвовали в преступлениях на Майдане. 20 из них сейчас в розыске.