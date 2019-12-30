Украина заявила о заключении мировой с «Газпромом»

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«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина. По его словам, это открывает путь для заключения договора по транспортировке газа. Речь идет о претензиях Антимонопольного комитета Украины на 7,4 миллиарда долларов.

«Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию»,— написал Лещина в Facebook.

Ранее, в понедельник, источник РБК, близкий к одной из сторон переговоров, заявил, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не успели подписать мировое соглашение из-за контракта на транзит российского газа в Европу в установленные протоколом сроки. Соглашение должны были подписать до 29 декабря. Однако собеседник агентства отмечал, что договор в процессе подписания.

Подписание мирового соглашения в установленный срок было условием для заключения нового договора о транзите российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.

29 декабря представители «Оператора ГТС Украины» и «Газпрома» прибыли в Вену для итогового согласования пакета документов по транзиту газа. Документ предусматривает транзит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно с 2021 по 2024 год, а также отказ украинской стороны от новых исков против российской газовой компании.

27 декабря «Газпром» сообщил о выплате «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Украина со своей стороны обязалась обнулить все остальные претензии к российскому концерну.