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Украина заявила о заключении мировой с «Газпромом»

16:54 30.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина. По его словам, это открывает путь для заключения договора по транспортировке газа. Речь идет о претензиях Антимонопольного комитета Украины на 7,4 миллиарда долларов.

«Подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию»,— написал Лещина в Facebook.

Ранее, в понедельник, источник РБК, близкий к одной из сторон переговоров, заявил, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не успели подписать мировое соглашение из-за контракта на транзит российского газа в Европу в установленные протоколом сроки. Соглашение должны были подписать до 29 декабря. Однако собеседник агентства отмечал, что договор в процессе подписания.

Подписание мирового соглашения в установленный срок было условием для заключения нового договора о транзите российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.

29 декабря представители «Оператора ГТС Украины» и «Газпрома» прибыли в Вену для итогового согласования пакета документов по транзиту газа. Документ предусматривает транзит 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров ежегодно с 2021 по 2024 год, а также отказ украинской стороны от новых исков против российской газовой компании.

27 декабря «Газпром» сообщил о выплате «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Украина со своей стороны обязалась обнулить все остальные претензии к российскому концерну.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Ситуация на Украине, Газпром
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 00:34
Гость: Бандерам это надо?

Это равно тому, чтобы уговорить Гитлера разговаривать на русском языке в 1941 году!
31.12.2019, 00:24
Гость: Ага, нормально!

1. СП-2 достроят по-любому, ибо "цивилизованная" Европушка хочет жить!
2. Бандера в гробу перевернулся, ибо вести переговоры и тем более договариваться с москалями - это бандеровцам хуже смерти.
3. Если бандеровцев заставили подписать договор, это означает, что их начали постепенно ломать через колено, точнее - списывать под ноль.
4. Если бы Украина была бы нормальным, адекватным государством, то через её территорию наверняка проложили бы все три ветки газопроводов (СП-1, СП-2, Турецкий поток). Бюджет Украины получал бы доходы и рабочие места от четырёх газопроводов!!!!
5. Поскольку бандеровская Украина нэзалэжна от мозгов, то ей достаточно одной трубы, да к тому же наполовину заполненной.
6. СУГС! Скакать и скакать, и ещё выше скакать!
30.12.2019, 23:51
Гость: русский

Очередной позор... собственно чему здесь удивляться?
Ведь кремлёвское руководство уже на протяжении десятилетий живёт по принипу: "стыд не дым - глаза не выест".
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