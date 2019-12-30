Эксперты составили рейтинг природных катаклизмов 2019 года

12:28

В 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, пишет ТАСС со ссылкой на данные международной гуманитарной организации Christian aid, оказывающей содействие пострадавшим при стихийных бедствиях.

Наиболее серьезные удары стихии пришлись на США, Японию, Китай и Индию. Прямые убытки от каждой из этих природных катастроф превышают 1 млрд. долларов.

Среди природных катастроф 2019 года семь вызвали убытки в размере более $10 млрд каждая. Самый крупный ущерб был нанесен лесными пожарами в октябре-ноябре 2019 года в американской штате Калифорния - $25 млрд.

На втором месте с потерями в размере $15 млрд оказался обрушившийся в октябре на Японию тайфун "Хагибис". Однако если к убыткам прибавить размеры ущерба, нанесенного этой стране в сентябре тайфуном "Факсай", то сумма достигнет $24 млрд.

На третьем месте по размеру убытков - $12,5 млрд - находится произошедшее с марта по июнь наводнение на Среднем Западе США, на четвертой строчке с размерами ущерба в $12 млрд разместился Китай, пострадавший от наводнений в июне-августе. Первую пятерку с $11,4 млрд замыкает ураган "Дориан", обрушившийся в сентябре на Северную Америку. Наводнения в июне-октябре на севере Индии привели к убыткам в $10 млрд, ущерб на такую же сумму нанес в августе тайфун "Лекима" Китаю.

Убытки Ирана от наводнений в марте-июне оцениваются в $8,3 млрд. Тропический шторм "Имельда", обрушившийся на американский штат Техас в сентябре, привел к убыткам в размере $8 млрд. Майский циклон "Фани" причинил Индии и Бангладеш ущерб в $8,1 млрд.

Наибольшее число погибших в результате стихийного бедствия в 2019 году отмечено на севере Индии в результате наводнений: там зарегистрировано 1,9 тыс. жертв.

Для Африки наиболее разрушительным стал тропический циклон "Идай", который с 4 по 21 марта дважды пронесся над территорией Мозамбика, Мадагаскара, Зимбабве и Малави, вызвав наводнения. В результате погибли 1,3 тыс. человек, стихия привела к сильным разрушениям. Больше других пострадал второй по величине город Мозамбика Бейра. В целом циклон "Идай" стал одним из самых разрушительных в современной истории Южного полушария, и нанес ущерб в размере $2 млрд.