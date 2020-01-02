Глава генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке военного вертолета

09:49

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Военный самолет минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9.00 (4.00 мск) совершил вынужденную посадку одном из горных районов вблизи города Илань.

По данным местных властей, погибли восемь человек, в том числе начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин, еще пять человек найдены живыми.