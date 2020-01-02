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Глава генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке военного вертолета

09:49 2.01.2020
Вертолет Black Hawk
Скриншот с YouTube
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Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Военный самолет минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9.00 (4.00 мск) совершил вынужденную посадку одном из горных районов вблизи города Илань.

По данным местных властей, погибли восемь человек, в том числе начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин, еще пять человек найдены живыми.

Темы: Тайвань, Происшествия
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Комментарии читателей
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02.01.2020, 14:18
Гость: Дык эта...

тогда начштабов вообще не напасешься.
02.01.2020, 12:07
Гость: Снур

а вот не надо было закупать пиндо-технику :)
"Покупай российское !":)
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