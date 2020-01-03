Турция отправит военных в Ливию в ближайшие два дня

15:55

Турция отправит первых военных в Ливию в течение ближайших двух дней, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

По информации источников телеканала, до того как парламент Турции одобрил отправку войск в регион, турецкие офицеры прибыли в Ливию для встречи с лидерами ПНС. Кроме непосредственно военного контингента Анкара готова помочь ПНС и оружием, добавляют источники Al Arabiya.

В конце декабря ПНС Ливии официально запросило Турцию о военной помощи. Сообщалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил Халифы Хафтара. Для отправки турецкой армии в регион было необходимо решение парламента страны. Противостоящая ПНС армия Хафтара призвала международное сообщество помешать Анкаре направить войска в Ливию. США предупредили Турцию об опасности военного вмешательства в регионе.

С 2011 года в Ливии продолжается гражданская война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Халифа Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.