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Турция отправит военных в Ливию в ближайшие два дня

15:55 3.01.2020
Стоп-кадр видео с сайта videonews24.info
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Турция отправит первых военных в Ливию в течение ближайших двух дней, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

По информации источников телеканала, до того как парламент Турции одобрил отправку войск в регион, турецкие офицеры прибыли в Ливию для встречи с лидерами ПНС. Кроме непосредственно военного контингента Анкара готова помочь ПНС и оружием, добавляют источники Al Arabiya.

В конце декабря ПНС Ливии официально запросило Турцию о военной помощи. Сообщалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил Халифы Хафтара. Для отправки турецкой армии в регион было необходимо решение парламента страны. Противостоящая ПНС армия Хафтара призвала международное сообщество помешать Анкаре направить войска в Ливию. США предупредили Турцию об опасности военного вмешательства в регионе.

С 2011 года в Ливии продолжается гражданская война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Халифа Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.

Темы: Ливия, Турция, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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03.01.2020, 18:34
Гость: Аналитику

"соседи Ливии, Алжир и Египет, поддерживают именно ПНС".
Ошибочка в информации, и (следовательно) ошибочка в (протурецких) выводах. Египет не поддерживает ПНС, а его президент именует ПНС сборищем террористом. А там ещё Саудовская Аравия и Эмираты, в открытую поддерживающие Хафтара. Отметь также, что Эрдогану не удалось привлечь на свою сторону Тунис, чтобы обеспечить себе базу для вторжения. Ну, а предсказывать, лёжа на диване, кто кого будет "месить" - пустое дело.
03.01.2020, 17:27
Гость: Так и будет

Правильно делают турки. Придут в Ливию по приглашению официальной власти и погоняют там всякую шваль типа наёмников. И восстановится в стране мир и порядок. Ну а наёмников развезут в гробах по домам.
03.01.2020, 17:19
Гость: Типа

Вагнеров крошить?
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