Во Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед

11:09

Десятки автомобилей рыбаков частично провалились под лед в бухте Воевода острова Русский во Владивостоке, сообщается на сайте краевого управления МЧС. Глубина в этом месте не превышает двух метров.

Под лед частично ушли около 30 машин, рассказал РИА Новости представитель МЧС. Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие — по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели.

По одной из версий, которую приводит РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.