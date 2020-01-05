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Во Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед

11:09 5.01.2020
Стоп-кадр с видео в Instagram
Стоп-кадр с видео в Instagram
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Десятки автомобилей рыбаков частично провалились под лед в бухте Воевода острова Русский во Владивостоке, сообщается на сайте краевого управления МЧС. Глубина в этом месте не превышает двух метров.

Под лед частично ушли около 30 машин, рассказал РИА Новости представитель МЧС. Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие — по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели.

По одной из версий, которую приводит РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.

Темы: Владивосток, Кораблекрушения и происшествия на воде, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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05.01.2020, 19:16
Гость: Викторс

Крещенские купание своих коней .
05.01.2020, 15:35
Гость: stalker

А было обязательно ставить автомобили на лед ? Берега для этого не достаточно ?
05.01.2020, 15:03
Гость: Это смотря

кто "рыбак".
Все комментарии (7)
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