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Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, включая объекты культуры

10:13 5.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев, пишет РИА Новости.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", — в частности, заявил он.

Трамп также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал "террористическим лидером".

Говоря о 52 американских заложниках, глава США имел в виду захват посольства США в ноябре 1979 года, которое произошло после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.

Темы: Дональд Трамп, Иран, США
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Комментарии читателей
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05.01.2020, 19:06
Гость: О как!-Трамп также раскритиковал Тегеран

за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала=====

Какой грозный жук .....!
Где Ирак, Игран, где США.
Что эти сшанцы в средней Азии делют, их туда кто звал?
05.01.2020, 19:01
Гость: На самом деле

если Ленин Бланк, то ты чувачок конечно Рабинович. И даже не отпирайся!
05.01.2020, 18:20
Гость: евразиец

70-е года когда СССР покинул Ближний Восток и есть догорбачевские времена.Никто не побоялся на СССР Гитлера натравить. Войну во Вьетнаме СССР тоже не предотвратил.Так что не надо все грехи на Горби и бахвальства как у Трампа. Не преувеличивайте возможности СССР. Эта страна контролировалась банкирами.
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