Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, включая объекты культуры

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Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев, пишет РИА Новости.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", — в частности, заявил он.

Трамп также раскритиковал Тегеран за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал "террористическим лидером".

Говоря о 52 американских заложниках, глава США имел в виду захват посольства США в ноябре 1979 года, которое произошло после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.