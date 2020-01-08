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Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке

10:35 8.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Иран объявил о запуске десятков ракет класса "земля-земля" по военной базе в иракском Айн-аль-Асаде, где базируются американские войска, сообщает агентство Associated Press.

О ракетных ударах объявили представители корпуса стражей исламской революции (КСИР). Акция получила название "Мученик Сулеймани" и стала ответом Тегерана на убийство Пентагоном иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил факт атаки. В военном американском ведомстве отметили, что "Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке". Удары были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Как пишут иранские СМИ, в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Также отмечаелтся, что к крупной операции против американских военных в Ираке приступили иракские "Силы народной мобилизации" (СНМ), известные также как Хашд аш-Шааби.

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий в ответ на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сообщил телеканал Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм информировала, что Трамп провел совещание со своей командой по нацбезопасности. В нем приняли участие вице-президент Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер. 

Решение об ответных мерах на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке будет принято на основании полной оценки ситуации, заявил сенатор Марк Рубио.

"Мне сообщили о прямых атаках КСИР с применением баллистических ракет против двух баз в Ираке, где размещены силы коалиции. Проводится полная оценка ситуации, чтобы определить соответствующе ответные меры", – цитирует заявление Рубио "Интерфакс".

Иран, в свою очередь, предупредил, что если Вашингтон предпримет какие-либо действия в ответ на ракетные удары по американским военным базам, то "он столкнется с еще более болезненными и разрушительными ударами", отметив, что любые страны, которые окажут США поддержку в случае атак против Ирана, станут объектами иранских ударов.

"Все страны-союзники Соединенных Штатов, на территориях которых размещены базы государства-террориста, все территории, которые станут базами для враждебных агрессивных действий против Исламской Республики Иран в любой форме, станут нашими целями", – цитирует заявление КСИР агентство FARS.

Темы: Отношения США и Ирана, Иран, США
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Комментарии читателей
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08.01.2020, 14:44
Гость: вольд

Иран, по сути граница РФ. Нам по любому небезразлична эскалация. Дорогая нефть на крови интересна только их владельцам, а не гражданам РФ. Если наше правительство по факту "разведет руками" и не загасит рождающийся конфликт, то ли еще будет... следует как минимум немедленно поставить С-400 Ирану
08.01.2020, 14:24
Гость: личный опыт

"Возможно их всех заменят нацботами Айдар и Азов вот им и флаг в руки."
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Наивный! Затащишь их в Ирак на верную гибель...держи карман шире. Они лучше в "АТО" пойдут войну изображать, а потом ксивами трясти, когда их за безбилетный проезд из маршруток пинками выгоняют.
08.01.2020, 14:10
Гость: вадим иванович

хозяин если захочет сотрёт персов с лица земли а вот китаёзы ему не по зубам а мы при этой власти сами сотрёмся аминь
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