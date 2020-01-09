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СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

00:33 9.01.2020
Фото @Iranian_RCS via Twitter
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Западная разведка считает, что упавший в Тегеране самолет «Международной украинской авиакомпании» (МАУ) не был сбит ракетой, пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности Канады.

По предварительной версии, лайнер разбился из-за технической неисправности. Как заявил источник агентства в службе безопасности Канады, никаких доказательств того, что самолет сбила ракета, нет. Западные службы разведки утверждают, что есть свидетельства перегрева двигателя самолета. По их мнению, это можно считать наиболее вероятной причиной крушения.

Boeing отказался дать комментарий по этому поводу.

Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Темы: Иран, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 07:52
Гость: про мову

Вчера на ТВ украинские авиаспециалисты рассказывали про эту аварию на языке агрессора.Надо полагать что украинской техничной мовы пока нет.
09.01.2020, 07:11
Гость: Странное дело

Ну, вот. Уже не только малайзийские Боинги в дело пошли. Чем Украина хуже?
====
09.01.2020, 05:04 Гость: Павел
Про двигатели.
Скорее всего по установившейся украинской традиции ресурс обоих двигателей продлевали до полного износа, вот поэтому на форсажном режиме во время набора высоты один из них крякнул, а второй не смог обеспечить необходимую тягу.
====
Пора запрещать полёты украинских компаний.
09.01.2020, 07:07
Гость: Макар

Какой износ самолёт 2016 года выпуска
Все комментарии (12)
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