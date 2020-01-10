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Brexit уже обошелся экономике Великобритании в 170 млрд долларов

18:08 10.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Решение Великобритании выйти из Евросоюза уже стоило экономике страны 132,8 миллиарда фунтов стерлингов (173,8 миллиарда долларов). Об этом говорится в исследовании Bloomberg Economics, авторы которого сравнили отставание Великобритании от других стран «Большой семерки» в 2016-2019 годах.

Агентство отмечает, что исторически экономика Великобритании отставала от экономик стран G7, но после решения о «Брекзите» это отклонение усилилось. Сейчас британская экономика меньше на 3%, чем могла быть, основываясь на результатах других стран — членов «семерки».

К концу 2020 года, прогнозирует Bloomberg, экономические потери Великобритании от «Брекзита» достигнут 203 миллиардов фунтов (265 миллиардов долларов).

Палата общин Великобритании (нижняя палата парламента) 9 января одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. Теперь документ должна рассмотреть Палата лордов (верхняя палата парламента). Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал Палату лордов не препятствовать принятию законопроекта. Ранее Евросоюз согласился отложить «Брекзит» до 31 января 2020 года.

Темы: Brexit, Великобритания
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 23:13
Гость: Европеец

Поищи на нете - атомный ледокольный флот никогда не был экономически выгодным - чистая трата средств. Это найдёшь на ваших сайтах.
10.01.2020, 23:11
Гость: Европеец

Всё что Ты назвал для нормальной жизни бесполезные вещи или нужные там, где нормальные люди не живут или не хотят.
А вся эта мелочёвка как раз то и есть без чего нормальная жизнь превращается в то, что имеете.
10.01.2020, 22:20
Гость: Европеец

Маленькая деталь. У фирмы Schmid я покупал десятки тысяч модемов для этернета и НИ ОДИН из них за долгие годы не перестал исправно работать. Не было ни одной рекламации. А притом это по сути дела семейная фирма.
Вам действительно надо крепко задумываться над собой.
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