Командование ЛНА заявило, что поддерживает идею Путина и Эрдогана о перемирии в Ливии

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Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар поддержал инициативу Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявивших о необходимости установить перемирие в Ливии.



Фото с сайта kremlin.ru

«Главное командование ЛНА приветствует инициативу уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленную на достижение мира и стабильности в Ливии», – говорится в официальном сообщении Ливийской национальной армии.

Отмечается, что перемирие является «целью и мечтой» вооруженных сил Ливийской национальной армии, сообщает издание «Политика Сегодня». Однако командование ЛНА также заявило, что ВС продолжат войну против террористических группировок, классифицированных резолюциями СБ ООН.

Напомним, лидер РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайп Эрдоган сделали совместное заявление в среду, 8 января. Руководители двух стран призвали к установлению стабильности в Ливии, которая будет достигнута только в ходе всеобщего диалога между сторонами, который должен проходить под эгидой ООН.

Президенты также призвали Ливийскую национальную армию и так называемое правительство национального согласия Ливии прекратить боевые действия в ночь с 1 на 12 января.