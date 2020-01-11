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Власти Ирана приказали обнародовать результаты расследования падения Boeing

11:57 11.01.2020
Крушение Boeing 737 МАУ в Иране
Скриншот с YouTube
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета, сбитого по ошибке иранской ракетой, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным прессы, сразу после того, как Хамени стало известно о том, что украинский Boeing был по ошибке сбит ПВО Ирана, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности. Он заявил, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы "частично и транспарентно".

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имана Хомейни. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Первоначально причиной крушения назывались технические неполадки, но сегодня утром генштаб иранских Вооруженных сил признал, что силы ПВО сбили лайнер по ошибке: он пролетал в непосредственной близости от "важного военного объекта" и потому его приняли за вражеский.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Он выразил соболезнования семьям погибших, поручил принять меры для выплаты компенсаций и пообещал, что расследование продолжится, а виновные будут наказаны.

Как пояснили в генштабе, удар по самолету был нанесен в условиях повышенной боевой готовности, в которую иранские Вооруженные силы привели на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и ожидали возможного ответного удара.

Темы: Иран, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 14:53
Гость: stalker

Да уж, ошибка. Вот так месть за смерть одного человека повлекла за собой смерть десятков неповинных гражданских лиц. Глупо. При этом сами американцы, против которых эта месть была направлена, не потеряли ни одного человека. На днях были обнародованы снимки военных баз США, подвергнувшихся ракетной атаке со стороны Ирана. Были уничтожены несколько с строений, по виду ангаров. При этом, как заявляется, там и имущества то никакого не было. Странная какая-то месть. Робкая. При таких результатах и начинать бы не следовало.
11.01.2020, 14:51
Гость: Иран не сбивал!

Россия не видит оснований обвинять Иран в катастрофе украинского Boeing 737, рухнувшего вскоре после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Причин считать, что иранские ракеты сбили пассажирский лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, на данный момент нет, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обвинения в адрес Ирана, которые неофициально выдвинули США, а затем публично поддержали Канада и Великобритания, - не более чем «громогласные, безосновательные заявления», подчеркнул Рябков.
11.01.2020, 13:06
Гость: личный опыт

Вот почему очень важно для страны иметь эшелонированную систему ПВО по всей длине государственной границы.
Вообще, провокации с использованием воздушных судов со стороны запада имеют длинную историю и отработаны до мелочей.
Взять хотя бы корейский боинг, который ловко подставили под системы ПВО СССР, выдав путем хитрых манипуляций в небе за американский самолет разведчик.
Посадка Маттиаса Руста на Красной площади в Москве, позволившая предателю Горбачеву провести чистку высшего генералитета в СССР, ну и, наконец, МН-17. Трудно сказать кто его сбил - чисто украинцы или это была ловко проведенная операция спецслужб США с использованием какой-то очень хитро замаскированной ракетной установки, использующей ракету от "Бук".
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