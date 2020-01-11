Власти Ирана приказали обнародовать результаты расследования падения Boeing

11:57

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского самолета, сбитого по ошибке иранской ракетой, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным прессы, сразу после того, как Хамени стало известно о том, что украинский Boeing был по ошибке сбит ПВО Ирана, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности. Он заявил, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы "частично и транспарентно".

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", летевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января, через несколько минут после вылета из аэропорта имени Имана Хомейни. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Первоначально причиной крушения назывались технические неполадки, но сегодня утром генштаб иранских Вооруженных сил признал, что силы ПВО сбили лайнер по ошибке: он пролетал в непосредственной близости от "важного военного объекта" и потому его приняли за вражеский.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся "великой трагедией и непростительной ошибкой". Он выразил соболезнования семьям погибших, поручил принять меры для выплаты компенсаций и пообещал, что расследование продолжится, а виновные будут наказаны.

Как пояснили в генштабе, удар по самолету был нанесен в условиях повышенной боевой готовности, в которую иранские Вооруженные силы привели на фоне противостояния с США после убийства в Багдаде генерала Касема Сулеймани. За несколько часов до крушения Boeing иранские военные запустили ракеты по американским базам в Ираке и ожидали возможного ответного удара.