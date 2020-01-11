Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

18:57

После того как Иран признал, что по ошибке сбил лайнер ракетой, Генпрокуратура Украины изменила статью Уголовного кодекса, по которому расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране.

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — цитирует РБК сообщение надзорного ведомства Украины.

Изначально на Украине по факту крушения самолета было заведено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

Расследованием дела будет заниматься Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ).