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Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста

13:15 12.01.2020
Эдуар Филипп. Фото из соцсети
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп обратился к профсоюзам с письмом, в котором заявил о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в 2027 году.

Изначально план реформы, представленный Филиппом 11 декабря, предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат необходимо было бы работать до 64 лет, пишет "Интерфакс".

Кроме того, в ходе реформы планировалось создать единую систему исчисления пенсии, отменив существующие на данный момент 42 программы. Премьер обещал, что новая система позволила бы уже с 2022 года выплачивать пенсию в размере минимум 1 тысячи евро.

На протяжении нескольких недель во Франции проходили забастовки на фоне обсуждения проекта пенсионной реформы. В субботу в стране также проходили акции протеста, в Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. 

Темы: Франция, Пенсионная реформа в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2020, 00:27
Гость: Хотите как в Париже?

Канешно!!!
12.01.2020, 22:18
Гость: Прав поэт

...
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
12.01.2020, 22:03
Гость: Эх

- Владимир Владимирович, почему французские профсоюзы восстали против пенсионной реформы, а российские нет?
- А какое дело российским профсоюзам до французской пенсионной реформы?
Все комментарии (14)
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