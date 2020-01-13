Произвол спецслужб Литвы защитит убийц людей у Вильнюсской телебашни

Ложь о событиях 13 января 1991 года — основа политического режима современной Литвы

Спецслужбы Литвы получат право изучать личные данные граждан без решения суда, производить аресты и вести профилактические беседы с «политическими неблагонадежными» литовцами. Соответствующие предложения президента Литвы по расширению полномочий Департамента госбезопасности вызвали шок даже в ко всему привыкшей «Северной Корее ЕС». Однако литовская власть давно доказала, что ей глубоко плевать на имидж страны, когда необходимо защитить убийц в своих рядах, организовавших кровавую провокацию у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Вильнюс, 13 января 1991 года. Фото с сайта en.delfi.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил принять поправки к Закону о разведке, которые расширят полномочия Департамента госбезопасности до уровня армии и милиции.

Согласно президентской инициативе, ДГБ получит право проверять документы у населения, производить аресты, просматривать личные данные граждан, а также проводить профилактические беседы с людьми, деятельность которых несет «повышенный риск» для национальной безопасности и государственных интересов Литвы.

В Литве к подобным инициативам должны были бы уже привыкнуть. Страну, в которой спецслужбы врываются с обысками в русские школы, трудно удивить всеохватностью их полномочий. Однако на сей раз «рыцари плаща и кинжала» сумели удивить даже видавших виды литовцев.

Из сочиненными ими и предлагаемых президентом на рассмотрение Сейму поправок к Закону о разведке, например, следует, что в Литве можно будет попасть «на карандаш», получить ярлык неблагонадежного и быть вызванным на «профилактическую беседу» в Департамент госбезопасности за комментарий в интернете или «репост» неугодного материала в Facebook.

Департамент госбезопасности вынужден был срочно объяснять населению, что нет, это не 37-й год, и нет, изменения в законодательстве не станут ударом по правам человека в Литве.

«Эти поправки к закону обсуждались в течение долгого времени. Я глубоко убежден, что это, безусловно, не связано с какими-либо нарушениями прав человека. В публичном пространстве применяются попытки развить тему, для этого точно нет никаких оснований», — заявил директор ДГБ Дарюс Яунушкис, отметивший, что новые полномочия его ведомства практически не затронут литовское общества, поскольку их планируется применять всего лишь против 10–15 человек в год.

Оперативно дали себя знать главные интересанты и лоббисты изменений в законодательстве. Из всех политических сил Литвы Законом о разведке особенно заинтересовались литовские консерваторы, которые заявили, что поддержат инициативу президента, а для того, чтобы расширение полномочий спецслужб не ущемляло прав человека, предлагают ввести в Литве пост омбудсмена.

«Мы согласны, что нужно укреплять ведомства национальной безопасности перед лицом растущих гибридных угроз из России, Китая и Беларуси. Однако мы также хотели бы, чтобы общество верило, что дополнительные полномочия и рычаги будут использоваться строго по назначению и не станут создавать условия для нарушения демократических прав человека и свобод», — заявил глава партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис.

Учитывая, что из всех политических групп Литвы президент Гитанас Науседа ближе всего именно к консерваторам, такая дискуссия в правящих кругах выглядит пантомимой актера театра кукол, который говорит за своих марионеток разными голосами. Очевидно, что расширение полномочий ДГБ продвигается «ландсбергистами», и очевидно, зачем.

Все самые громкие меры последних 10 лет по превращению Литвы в «Северную Корею ЕС» проводились с целью покрытия фундаментального преступления правящей верхушки во главе с «отцом нации» Витаутасом Ландсбергисом — организации кровавой провокации у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Когда «ландсбергисты» во время своего последнего официального пребывания у власти 10 лет назад ввели уголовную ответственность за «отрицание фактов советской агрессии», челюсть отвисла не только у литовцев, но и у всей Европы. Сажать на несколько лет за высказывание своего мнения о критически важных для правящего режима событиях — это сильно!

Однако для этого режима имидж Литвы был ничто, а безопасность, душевное спокойствие и репутация своих создателей — все. Чтобы пресечь распространение информации, фактов и доказательств причастности dedule Ландсбергиса и других лидеров «Саюдиса» к гибели 14 человек под стенами телебашни, можно было пойти на любые репутационные издержки.

Поэтому в стране Европейского союза в XXI веке появились свои «еретики» — преследуемые диссиденты, а затем и политзаключенные.

Самое известное в Литве преследование по политическим мотивам — «дело Палецкиса» — национальный позор Литвы. По его поводу уже вынужден оправдываться премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который предполагает, что у следствия, наверное, есть «весомые и значительные аргументы», из-за которых оппозиционера Альгирдаса Палецкиса так долго держат под стражей.

Что это за аргументы — не его, премьер-министра, дело, он не знает. Знает только, что если эти аргументы наконец не предъявят, то может получиться очень некрасивое для Литвы разбирательство в Европейском суде по правам человека. Там спросят: как же так, Литва, Альгирдас Палецкис второй год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, а ни единого доказательства тому до сих пор не предъявлено. В чем же вина этого человека? В том, что бывший вице-мэр Вильнюса сказал «свои стреляли в своих» о событиях 13 января 1991 года?!

Не меньший национальный позор для Литвы — суд по «делу 13 января». Кафкианский процесс, в котором литовские судьи по литовским же законам не имели права вынести советским военным никакого приговора, кроме обвинительного.

В соответствии с запретом отрицания «фактов советской агрессии» они игнорировали результаты судмедэкспертизы, показания свидетелей, видевших снайперов на крышах домов возле телебашни, и в конечном счете выносили приговор за события 1991 года по специально разработанному для судебного процесса законодательству 2010 года.

Венец этой их деятельности — осуждение на семь лет тюрьмы тяжело больного отставника Юрия Меля, который в ночь на 13 января светил фарами танка у Вильнюсской телебашни и произвел три холостых выстрела в воздух, за что и был осужден по статье «военные преступления и преступления против человечности».

И точно так же, как с Палецкисом, литовская власть заметно трусит, взывает к европейской солидарности и просит у Европарламента защиты от России, которая объявила в международный розыск литовских судей и прокуроров за осуждение заведомо невиновного человека. Спрашивается, чего бояться литовским судьям и прокурорам? Неужели в Вильнюсе допускают, что европейские союзники, изучив «дело Юрия Меля», придут к выводу, что российский запрос в Интерпол обоснован и политически не мотивирован, и выдадут Москве этих судей и прокуроров?

Ложь о событиях 13 января 1991 года — основа политического режима современной Литвы, и эта основа настолько гнилая, что Литовское государство стремительно дрейфует к тоталитаризму, чтобы не допустить распространения исторической правды.

Новые полномочия спецслужб, направленные против тех 10–15 человек в Литве, которые не боятся говорить правду о кровавом провокаторе Ландсбергисе и подобных ему «отцах нации», — очередное тому подтверждение.