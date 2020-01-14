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Минобороны Казахстана опровергло информацию о падении ракеты «Искандер-М»

19:06 14.01.2020
Фото с сайта bmpd.livejournal.com
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По предварительным данным казахстанско-российской комиссии, обнаруженные в Актюбинской области обломки ракеты представляют собой фрагменты геофизической ракеты, предназначенной для изучения верхних слоев атмосферы, и не имеют отношения к ракетам системы 9К720 («Искандер»).

Никакой угрозы обломки не представляют. Мощность дозы гамма-излучения не превышает естественный радиационный фон местности. 

Министерство обороны РК при этом отмечает, что информация о том, что обломки ракеты принадлежат комплексу «Искандер-М», не находит подтверждение.

Темы: Казахстан, Вооружения в России
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