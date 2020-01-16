Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

09:33

Посольство России в Бейруте оказалось в эпицентре столкновений между демонстрантами и полицией, пишет РИА Новости. При этом, само посольство не является центром агрессии со стороны протестующих, отметили представители дипмиссии.

"Мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии со стороны протестующих, так как они в настоящий момент требуют у здания полиции рядом выпустить своих сторонников (задержанных во вторник)", - сказал дипломат.

Среди сотрудников российской дипмиссии пострадавших нет. Несколько петард разорвались на территории дипмиссии.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов у управления "Саканет Хелу" для разгона демонстрантов, после того как митингующие на протяжении более полу часа провоцировали силовиков, забрасывая их камнями.

Из-за агрессивных действий демонстрантов правоохранителям пришлось отступить на территорию полицейского участка, однако позже силовики вновь атаковали демонстрантов.

Отмечается, что в столкновениях пострадали как минимум 35 человек. "Ранено 35 человек на данный момент, они были госпитализированы. Десятерым оказана помощь на месте", - заявили представители ливанского красного креста.

Серьезные столкновения начались у здания полиции на улице Корниш эль-Мазраа, где расположено посольство России в Бейруте, 15 января. Демонстранты на протяжении всего дня находились у здания полиции, требуя освободить задержанных во вторник их соратников. Вечером десятки прибывших митингующих начали провоцировать полицию, забрасывая их камнями и петардами. Жандармы в свою очередь применили слезоточивый газ и силу для разгона и задержания участников митинга.

Демонстранты в свою очередь, забрасывая камнями полицию, вынудили ее отступить на территорию управления, однако вскоре стражи порядка вновь перешли в наступательную позицию.

