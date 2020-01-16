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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

08:55 16.01.2020
Здание Европарламента
Фото с сайта wikipedia.org
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Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю, пишет РИА Новости по итогам дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне".

"Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки (Владимира) Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны", - в частности, заявил он.

Депутат от Европейской народной партии и экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете назвала Сталина "союзником Гитлера". По ее словам, СССР якобы позволил Германии атаковать Западную Европу и оставил Великобританию один на один с войсками вермахта.

При этом зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова назвала недопустимым приравнивание СССР к нацистской Германии. "Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы", - отметила она.

В конце декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши после того, как Путин высказался о польской политике в 30-е годы прошлого века. Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".

После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Иосифа Сталина таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Адольф Гитлер. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал США проверять своих дипломатов на знание истории.

Темы: История Второй мировой войны, Европарламент
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 12:32
Гость: Петр

США не только смотрели на перевооружение Германии. Они его профинансировали и передали Германии множество технологий. Вот Германия и поднялась как на дрожжах. Так что за наши миллионы загубленных жизней и огромный ущерб мы должны и США благодарить.
16.01.2020, 12:25
Гость: gvozd

испугались уроды..
дело в том, что если Правда станет общеизвестной многие политические партии потеряют власть.
весь американский захват и последующая аннексия восточной европы ес - повиснет в воздухе.
они свою власть выстроили на Лжи о второй мировой войне и не только на ней.
это лишь говороит что путин случайно или нет, но попал им по больному месту..
16.01.2020, 12:01
Гость: stalker

Историю вообще нельзя "исказить", т.к. она не имеет сослагательного наклонения. Ее можно по своему интерпретировать. Скажем, Европарламент считает, что СССР и Германия развязали Вторую мировую войну. Чушь полная. Война не начинается вдруг. К ней готовятся. Германия начала подготовку к войне еще в 1933 г. с приходом к власти нацистов. Они аннулировали Версальский договор и отказались его выполнять. Они начали мобилизацию армии и отладили систему ее подготовки с учетом реалий времени. Они наладили военную промышленность, производство новых видов вооружений, которые у них отсутствовали по Версальскому договору (танки, корабли, подводные лодки, самолеты). При этом сильно преуспели в таком производстве. Без импортных технологий и ресурсов они таких результатов так быстро бы не добились. Откуда они их получали ? С СССР на том этапе у них были напряженные отношения. Только с Запада. Англия, Франция, США спокойно смотрели на все эти приготовления Германии, на аншлюс Австрии (1937 г.), захват Чехословакии (1937 г.), участие итальянских фашистов и немецких военных в боевых действиях в Испании (1937-38 г.). Более того, эти страны подписали с Германией соответствующие соглашения, включая Мюнхенское (1938 г.). Так что сам Запад способствовал подготовке начала Второй мировой войны. Про Польшу и говорить нечего. С Германией они подписали свой договор еще в 1935 г. прибрали к рукам две области Чехословакии в 1938 г., отказались пропустить советские войска в Чехословакию для помощи ей.
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