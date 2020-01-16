СМИ раскрыли размер ядерного арсенала США

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В настоящее время в распоряжении Соединенных Штатов имеется 1750 развернутых ядерных боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800. Об этом сообщается в публикации американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Как пишет издание, из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, примерно 900 — для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах бомбардировщиков. Остальные 150 тактических — на европейских объектах.

Отмечается, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.

Местом с наибольшим количеством ядерного оружия издание называет комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико), где боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) для утилизации.

Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress в качестве носителей оружия потеряли термоядерные бомбы B61-7 и B83-1, но сохранили крылатые ракеты AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM) класса «воздух — земля» с термоядерными боеголовками W80-1, тогда как переносчиком термоядерных бомб B61-7, B61-11 и B83-1 останутся созданные по стелс-технологии стратегические бомбардировщики В-2A Spirit.