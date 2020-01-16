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СМИ раскрыли размер ядерного арсенала США

11:23 16.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В настоящее время в распоряжении Соединенных Штатов имеется 1750 развернутых ядерных боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800. Об этом сообщается в публикации американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Как пишет издание, из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, примерно 900 — для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах бомбардировщиков. Остальные 150 тактических — на европейских объектах.

Отмечается, что американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.

Местом с наибольшим количеством ядерного оружия издание называет комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико), где боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) для утилизации.

Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress в качестве носителей оружия потеряли термоядерные бомбы B61-7 и B83-1, но сохранили крылатые ракеты AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM) класса «воздух — земля» с термоядерными боеголовками W80-1, тогда как переносчиком термоядерных бомб B61-7, B61-11 и B83-1 останутся созданные по стелс-технологии стратегические бомбардировщики В-2A Spirit.

Темы: США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 15:56
Гость: Уважаемые американцы!

Пора понять, что все народы мира являются "пассажирами" одного и того же "транспортного средства" - малюсенького по масштабам космоса космического кораблика под названием планета Земля, летящего по просторам Вселенной со скоростью 30 км/сек.
И задача человечества не разрушить этот космический кораблик, а спасти его от разрушения.
Тем более, что созданных человечеством проблем хватает и без ядерного оружия - люди активно и с возрастающей скоростью уничтожают Природу планеты уже сегодня со средней скоростью в среднем 70 видов биологического разнообразия в день!
Кроме этого, "человейник" активно отравляет (например, с помощью добычи сланцевой нефти) все жизненно необходимые сферы биологического бытия: воды, почвы, атмосферы.
Так что не о войне нужно думать, а всем народам мира садиться за стол переговоров и договариваться о мирном сосуществовании на "борту" нашего общего дома - планеты Земля.
На Марс нас не пустят, так как Всевышний не позволит разрушителям одной планеты отправиться уничтожать следующую.
Спасём планету Земля, спасёмся и сами.
16.01.2020, 15:29
Гость: ABCD

Наврали они, тактического ЯО в Европе не 150 единиц а более 400.
США ведут подготовку пилотов F-15 для применения тактического ЯО на базах НАТО в Прибалтике и Польше. То есть США расширили зону своего тактического ЯО в Европе. И куда вывели тактическое ЯО из Турции тоже не понятно.
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