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Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

06:47 17.01.2020
Крушение Boeing 737 МАУ в Иране
© РИА Новости
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Правительства стран, граждане которых погибли при крушении самолета в Иране, требуют от Тегерана полностью признать свою вину за сбитый Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и выплатить компенсации родным жертв авиакатастрофы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на совместное заявление глав МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины.

Отмечается, что в заявлении данные страны также потребовали проведения "независимого расследования с последующим прозрачными и беспристрастными судебными процессами".

Украина, в свою очередь, направила обращение в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана,  с просьбой рассмотреть возможность участия представителей этих стран в расследовании авиакатастрофы Boeing 737 МАУ.

"Офис Генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная просьба была отправлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января 2020 в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.

8 января силы ПВО Ирана по ошибке сбили в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Самолет летел по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании. Все они погибли.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между США и Ираном.

Темы: Иран, Украина, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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17.01.2020, 12:09
Гость: Иван

Считаю,компенсацию должны платить США,они заварили эту кашу,пусть и отвечают.Зто будет спрапведливо!
17.01.2020, 10:29
Гость: дядя Сэм компенсирует

Интересно получается США создали вокруг Ирана военную напряженность,убили генерала,обложили санкциями и Иран должен еще платить компенсацию.
А как сбивает самолеты и платит компенсации Украина,давно известно.Как сказал свидомый Кучма не надо из этого делать трагедию.
17.01.2020, 10:11
Гость: Олег

Теперь под мудрым руководством опытных в таких делах украинцев оберут Иран как липку.
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