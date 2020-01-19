Путин встретился с Эрдоганом перед конференцией по Ливии в Берлине

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Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на международную конференцию по Ливии. До начала конференции он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Путин считает, что Турция и Россия сделали хороший шаг, призвав стороны в Ливии прекратить огонь и, таким образом, создав предпосылки для проведения конференции в Берлине.

"Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия и, несмотря на то, что определенные инциденты имеют место, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены, - сказал российской президент. - На мой взгляд, это уже очень хороший результат, который создал предпосылки для встречи сегодняшней в многостороннем плане здесь, где мы с вами находимся, в Берлине", - цитирует президента России ТАСС.

Путин не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране. "Мы не теряем надежды на то, что диалог будет продолжен, и мы будем стремиться к тому, чтобы конфликт был разрешен", - сказал российский лидер, комментируя итоги московских переговоров противоборствующих сторон в Ливии.

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает позицию канцлера Ангелы Меркель по ливийскому урегулированию. "Эта ситуация беспокоит всех: и ливийские стороны, это беспокоит нас с вами, как руководителей стран, которые близки к этому региону, это беспокоит, безусловно, всю Европу, потому что через "ливийские ворота", широко распахнутые после убийства Каддафи, хлынул поток беженцев в Европу из Ближнего Востока и из Африки", - заметил президент РФ. Он напомнил, что Турция и Россия вместе "работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон".

Эрдоган заявил, что фельдмаршал Хафтар не подписал соглашение о перемерии. "Хафтар является сторонником не мирного процесса, а военного разрешения вопроса. Но для того чтобы в Ливии были обеспечены мир и спокойствие, на Берлинской конференции, на этом саммите необходимо обеспечить перемирие, а также политическое разрешение вопроса. Необходимо, чтобы агрессивное поведение, агрессивная позиция Хафтара была уже приведена к концу",— заявил президент Турции

В конференции в Берлине примут участие представители США, России, Великобритании, Франции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Республики Конго, Италии, Египта, Алжира, а также ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств. Председатель ливийского Правительства национального согласия Файез Аль Саррадж и главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар также приглашены в Берлин, сообщает "Коммерсант".

Участники берлинской конференции предложат запустить в стране процесс урегулирования по шести основным пунктам. Так, коммюнике предлагает сохранить в Ливии режим прекращения огня, выполнять запрет на ввоз оружия в страну, возобновить политический процесс, вернуть государству контроль над армией, провести в стране экономические реформы, соблюдать гуманитарное право.

Напомним, 13 января Москва попыталась добиться урегулирования конфликта в Ливии, который продолжается девять лет. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, по итогам встречи в столице представители ливийского Правительства национального согласия подписали соглашение о перемирии. Главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар уехал из Москвы, не подписав документ.