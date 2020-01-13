Лавров рассказал об итогах межливийских переговоров в Москве

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Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

Отмечается, что документ пока не подписан главой Ливийской национальной армии маршалом Халифом Хафтаром, который попросил дополнительное время.

В документе говорится, что стороны конфликта договорились определить линию соприкосновения для устойчивого прекращения огня, также работать над стабилизацией ситуации в стране.

На текущий момент документ подписали глава правительства нацсогласия Ливии Файез Саррадж и глава высшего госсовета Халед Мишри. По словам Лаврова, маршал Хафтар и председатель палаты депутатов в Тобруке Акиль Салех могут поставить подписи во вторник.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что маршал Хафтар подпишет соглашение и можно будет вернуться к политическому урегулированию в рамках ООН.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.