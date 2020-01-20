В Берлине решили, как будут мирить Ливию

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Участники конференции согласовали итоговое коммюнике, фиксирующее недопущение вмешательства внешних сил в конфликт — этот пункт, по сути, направлен против Анкары

Участники Международной конференции по Ливии. Фото с сайта kremlin.ru

В Берлине, где 19 января проходит конференция по урегулированию ситуации в Ливии, согласовано итоговое коммюнике.

Документ предполагает, что нарушителя режима прекращения огня ждут санкции. Кроме того, зафиксировано положение о недопущении внешнего вмешательства в ливийский конфликт, а также атак на объекты нефтяной инфраструктуры этого государства.

Коммюнике, подписанное Россией, Турцией, а также сторонами конфликта, не было обнародовано, но с его содержанием ознакомился телеканал CNN.

В саммите в Берлине приняли участие главы 10 государств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Госдепа США Майкл Помпео и президенты России, Турции и Франции Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон.

Известно, что Эрдоган уже покинул заседание. «Конференция продолжается, Турцию представляет министр иностранных дел [Мевлют] Чавушоглу», — сообщил источник РИА «Новости» в кабмине ФРГ. Представитель США Майк Помпео также больше не принимает участия в работе саммита.

В обсуждении участвуют и противоборствующие в Ливии стороны — глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж и командующий ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, который поддерживает «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом аль-Тани.

Путин позитивно оценил итоги конференции. Российский президент заявил, что конфликтующие ливийские стороны услышали призыв России и Турции о перемирии.

Российский президент рассказал, что по итогам его встречи с Эрдоганом в Стамбуле удалось прекратить огонь и боевые действия в Ливии.

«Несмотря на то, что определенные инциденты имеют место до сих пор, <…> крупномасштабные боевые действия прекращены», — добавил он.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на проект документа, который будет принят по итогам переворота, в коммюнике говорится о выполнении эмбарго на поставку оружия. В документе также сказано о недопустимости вмешательства в конфликт в Ливии со стороны третьих сил.

Мониторинг за соблюдением соглашения должен будет осуществляться под эгидой ООН.

Это положение направлено во многом против Турции, которая оказывает военную поддержку одной из сторон конфликта — правительству национального согласия (ПНС) во главе с премьером Сараджем.

«Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования», — цитирует РИА «Новости» канцлера Германии Ангелу Меркель.

Она сообщила по итогам заседания, что документы, принятые в ходе конференции, «должны быть одобрены Советом Безопасности ООН». «Мы услышали обязательства от всех участников переговоров, которые обязались не оказывать никакой дальнейшей поддержки конфликтующим сторонам», — уточнила канцлер.

Стоит отметить, что если Москва, несмотря на помощь Хафтару, старается в большей степени оставаться «над схваткой», то Турция активно выступает на стороне его противника Сараджа.

Эрдоган уже заявил, что позволить главе ЛНА Халифе Хафтару встать во главе Ливии было бы ошибкой исторического масштаба. Турецкий лидер подчеркнул, что если Европейский союз должным образом не поддержит ПНС, то тем самым предаст свои ценности, которые включают в себя демократию и права человека.

«Оставить Ливию во власти военного диктатора [Хафтара] было бы ошибкой исторического масштаба. Более того, если законное правительство Ливии падет, то Европа столкнется с новым набором угроз и проблем», — заявил Эрдоган во время конференции, добавив, что «ЕС должен показать миру, что является важным игроком на международной арене».

Эрдоган добавил, что если Евросоюз заинтересован в мире в Ливии в меньшей степени, то Турция будет «обучать ливийские силы безопасности и помогать им бороться с терроризмом, торговлей людьми и другими серьезными угрозами международной безопасности».

Эта конференция стала второй за неделю попыткой усадить стороны конфликта за стол переговоров для прекращения огня. До встречи в Берлине переговоры по Ливии при посредничестве России и Турции прошли в Москве. Противоборствующие стороны не встречались лично, а вели диалог через российских и турецких представителей. Однако надеждам российской стороны не удалось сбыться: соглашение о прекращении огня было подписано лишь главой ПНС Сараджем, а маршал Хафтар свою подпись не поставил.

Среди условий, которые поставил Хафтар, — вывод турецких «наемников» из Ливии, а также создание правительства народного единства.

Сам Хафтар отметил, что собирается в ближайшее время приехать в Москву, чтобы продолжить диалог по Ливии.

Конференция в Берлине стала возможностью для государственных деятелей провести двусторонние встречи на полях. Так, президент России Путин смог переговорить с Макроном, Меркель и Джонсоном.

К слову, это первая встреча российского президента и британского премьера, который, правда, бывал в Москве в качестве главы МИД Великобритании. Однако конструктивного разговора между лидерами не получилось: британский премьер заявил, что отношения между двумя странами не наладятся, пока Москва не прекратит «дестабилизирующую деятельность».