Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

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Согласно второму предварительному отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Тор-М1", пишет РИА Новости со ссылкой на иранское ведомство.

Из документов следует, что ракеты были выпущены по пассажирскому лайнеру с северного направления. После попадания ракет Boeing начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, затем столкнулся с неким "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

В отчете также говорится, что самолет вылетел из аэропорта Тегерана в 6,12 по местному времени (05.42 мск), связь с ним была потеряна, когда тот находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи км). Boeing пропал с экранов радаров вторичного наблюдения в 6.15 и с радиусов первичного наблюдения - в 6.18. Согласно информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот, и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта в течение трех минут.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 находившихся на борту человек. Через несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за "вражескую" крылатую ракету. В связи с обострением отношений между Ираном и США, иранские системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.