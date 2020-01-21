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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

06:39 21.01.2020
Крушение Boeing 737 МАУ в Иране
© РИА Новости
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Согласно второму предварительному отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Тор-М1", пишет РИА Новости со ссылкой на иранское ведомство.

Из документов следует, что ракеты были выпущены по пассажирскому лайнеру с северного направления. После попадания ракет Boeing начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, затем столкнулся с неким "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

В отчете также говорится, что самолет вылетел из аэропорта Тегерана в 6,12 по местному времени (05.42 мск), связь с ним была потеряна, когда тот находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи км). Boeing пропал с экранов радаров вторичного наблюдения в 6.15 и с радиусов первичного наблюдения - в 6.18. Согласно информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот, и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта в течение трех минут.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана  8 января. Погибли все 176 находившихся на борту человек. Через несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за "вражескую" крылатую ракету. В связи с обострением отношений между Ираном и США, иранские системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Темы: Иран, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 13:11
Гость: личный опыт

Я легче поверю в рывок на Луну, чем в то, что хохлы могли кого-то прикрыть, кроме, конечно, собственной филейной части.
21.01.2020, 11:57
Гость: окончившему академию с золотой медалью-

не верю .В советских академиях витал дух интернационализма.Унижать другие нации учили в академиях вермахта.И стыдно не знать =медалисту= что учения над Черным морем были совместные-российско-украинские...Кучма просто=прикрыл старшегно брата=..И еще.А кто возмущался продажей украинских =Кольчуг= Грузии в 2008....
21.01.2020, 10:30
Гость: Ronald

Людей жаль...Царствие им небесное вне зависимости от национальности и вероисповедания...Иран допустил глупость, что вскрыло разбалансировать руководства и управления, но...Иран проявил мужество признав сам факт и извинившись перед укросранией...Как человек, чуть чуть разбирающийся в военном деле (военная академия с золотой медалью) скажу: военные, как бы это ни было парадоксально, не виноваты! Они выполняли поставленные задачи и время определения целей и действий по ним шел на секунды!!! Вопрос к тем идиотам, которые одноврменно: 1. наносят ракетный удр по пиндосии (давно пора!). 2.ожидают ответку от пиндосии. 3.дают "добро" гражданскому самолету на взлет не закрыв при этом небо..4.не предупреждают военных о взлете гражданского самолета...Ну, это Ирану разбираться, но...они это признали, в отличие от пиндосни, которые даже не извинились за сбитый гражданский самолет Ирана над Ормузским заливом, а укросрания, сбившая российский Ту с евреями над Черным морем этот факт не признала и не извинилась...А относительно воя бандеровцев и других о российских ПВО у Ирана..Мрази, во сколько стран пиндосия продает свое оружие и кого оно убивает???
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