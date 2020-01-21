Лукашенко: Россия не дает согласие на поставку нефти из Казахстана

15:15

Россия не дает согласия на поставку нефти из Казахстана в Белоруссию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

В ходе совещания белорусский лидер заявил также о планах поставлять из России не более 30-40% от необходимых объемов нефти.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - заявил Лукашенко.