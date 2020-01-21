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Лукашенко: Россия не дает согласие на поставку нефти из Казахстана

15:15 21.01.2020
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия не дает согласия на поставку нефти из Казахстана в Белоруссию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко  на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться", - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

В ходе совещания белорусский лидер заявил также о планах поставлять из России не более 30-40% от необходимых объемов нефти.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - заявил Лукашенко. 

Темы: Отношения России и Белоруссии, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 19:15
Гость: Беглый

Вы позабыли про "гвардию"
21.01.2020, 19:14
Гость: Гомель

Будем точными. Нет предложения Казахстана на продажу нефти РБ. Есть запрос от РБ Казахстану и есть ответ Казахстана " Это возможно если согласуем цену."
Опять же , что сказал АГЛ " Возможно Казахстан нам продаст нефть..."
Ну и будем абсолютно точными , как минимум последние 20 лет РФ продавала нам нефть ниже ее стоимости примерно на 35 %.
21.01.2020, 19:13
Гость: Геоцентр

А чего твоя страна не предложит бацьке свои услуги? Неужели Пётр Алексеевич не хочет заработать? Надо пользоваться моментом пока бацька загнан в угол. Его неплохо могли бы потрясти.
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