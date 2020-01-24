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Россиянин Бурков признал свою вину в американском суде

06:45 24.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Гражданин России Алексей Бурков признал себя виновным по обвинениям в киберпреступлениях, пишет "Интерфакс" со ссылой на заявление представителей прокуратуры США в Восточном округе Вирджинии.

Отмечается, что Бурков признал себя виновным в "мошенничестве с устройствами доступа и сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, кражи личных данных, мошенничества (...), а также отмывания денег". Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Оглашение приговора состоится 8 мая.

Согласно судебным документам, Бурков управлял веб-сайтом "Cardplanet", который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США.

Также, согласно обвинениям США, Бурков руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. В ноябре 2019 года он был экстрадирован в США.

Темы: США, Расследование преступлений в мире, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 15:27
Гость: Ева

Скорее всего, он поперся обналичивать спионеренное бабло.
24.01.2020, 14:51
Гость: даркнет

я так понимаю, что парень не знает, что в каждом микропроцессоре заложена возможность идентификации своего местонахождения по сигналу со спутника.
Какой же он тогда хакер.
24.01.2020, 12:16
Гость: )))

да там без него желающих трампушку укокошить, хватает)
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