Первая смерть от пневмонии зафиксирована в граничащей с РФ провинции КНР

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Первая смерть от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксирована в граничащей с Россией китайской провинцией Хэйлунцзян на северо-востоке страны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на китайские СМИ.

Инцидент зафиксирован в городе Суйхуа в 430 км от границы с РФ. Отмечается, что это стало вторым смертельным случаем от "уханьской пневмонии" нового типа вне провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка заболевания.

Как пишет РИА Новости, Хабаровский край получил экспресс-тесты и методики для определения коронавируса, они позволят выявить заболевание в течение нескольких часов..

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщают китайские СМИ со ссылками на официальные данные властей.

Из общего числа заболевших 177 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 смертных случая приходятся на провинцию Хубэй, один - на провинцию Хэбэй.

За последние сутки число заболевших в 27 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая увеличилось на 259 человек, число жертв коронавируса - на восемь человек, говорится в сообщениях.

Власти Китая закрыли транспортное сообщение еще в девяти городах провинции Хубэй вслед за городом Ухань.Таким образом число городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло десяти, включая Ухань (11 миллионов человек), Чиби (534 тысячи человек), Эчжоу (1,08 миллиона), Хуанган (7,5 миллионов), Сяньтао (1,6 миллиона), Чжицзян (550 тысяч), Цяньцзян (963 тысячи), Хуанши (2,7 миллиона), Эньши (809 тысяч) и Сяньнин (2,5 миллиона). Эта меры затронули жизни более 29,2 миллиона жителей провинции.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.