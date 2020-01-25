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Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны

17:02 25.01.2020
Фото Adrian Grycuk с сайта ru.wikipedia.org
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Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость",  заявил об обязанности России наравне с Германией заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность", - приводит РИА Новости слова Качиньского из интервью немецкому изданию Bild.

Он добавил, что требования Польши в этом вопросе "не имеют срока давности".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. 

Темы: Польша, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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25.01.2020, 19:56
Гость: А. В.

Кто кому должен? Сверх-наглость Я. Качинского!
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Нынешнее Польское государство создано в ноябре 1916 года кайзером Вильгельмом II, цисарем Карлом I и рейхсканцлером Теобальдом Бетман-Гольвейгом на территории временно-оккупированного российского Привислинского края.
Второй Рейх и его союзники (в т. ч. и созданная Германией и Австро-Венгрией на территории Русского Государства -- "Польша") проиграли 1-ю мировую войну.
Однако временно-оккупационная структура (РП-"регентство"), созданная проигравшей войну коалицией, - версальскими манипуляциями было сохранена без участия Руси.
Россию, как участника победившей коалиции, - территориально (и не только Привислинским краем) - обокрали.
Полу-легитимные русские структуры (Временное правительство и Совнарком [со ВЦИКом]) поочерёдно декларировали целеполагание "независимости Польши". Однако легитимное Учредительное Собрание -- ни Привислинский край, ни прочие украденные у Руси (одного из победителей в 1-й мировой войне) территории не отпускало.
Половина земель нынешней Польши -- русская собственность.
Так пусть теперешнее "Польское государство" стоимость этой собственности и выплачивает.
25.01.2020, 19:49
Гость: о как!

И каким образом эта земля досталась Польше?СССР вернул то,что у него поляки отобрали в 20м-по линии Керзона
25.01.2020, 19:40
Гость: турецкоподданый

Может еще и ключ от квартиры где деньги лежат?
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