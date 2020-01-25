Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны

17:02

Ярослав Качиньский, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость", заявил об обязанности России наравне с Германией заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность", - приводит РИА Новости слова Качиньского из интервью немецкому изданию Bild.

Он добавил, что требования Польши в этом вопросе "не имеют срока давности".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.