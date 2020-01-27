Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

17:13

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации, пишет РИА Новости.

Вопрос о полномочиях российской делегации озвучил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис. Отмечается, что это предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций.

Согласно правилу 8 регламента ПАСЕ, вопрос передан в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому вопросу. Ассамблея обсудит вопрос о продлении полномочий российской делегации в среду.

Глава российской делегации Петр Толстой заявил, что если ее права ограничат, делегацию покинет ПАСЕ. "Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", — заявил он.

Ситуацию прокомментировал также член российской делегации Леонид Слуцкий, он заявил, что Москва была готова к такому развитию событий.

"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации", — заявил парламентарий.

Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января. Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.