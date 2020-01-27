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Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

17:13 27.01.2020
ПАСЕ
Фото с сайта wikipedia.org
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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации, пишет РИА Новости.

Вопрос о полномочиях российской делегации озвучил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис. Отмечается, что это предложение поддержали не менее 30 депутатов из пяти национальных делегаций. 

Согласно правилу 8 регламента ПАСЕ, вопрос передан в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад по этому вопросу. Ассамблея обсудит вопрос о продлении полномочий российской делегации в среду.

Глава российской делегации Петр Толстой заявил, что если ее права ограничат, делегацию покинет ПАСЕ. "Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", — заявил он.

Ситуацию прокомментировал также член российской делегации Леонид Слуцкий, он заявил, что Москва была готова к такому развитию событий.

"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации", — заявил парламентарий.

Сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января. Ассамблея 26 июня восстановила в полном объеме полномочия российской делегации. Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после присоединения Крыма к России.

Темы: Европа, Отношения России и стран Западной Европы
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 23:17
Гость: Свидомые точно

утрутся и их можно выгонять!
27.01.2020, 23:13
Гость: Смысл был

Стали давать не только деньги ПАСЕ, но и пинки с фингалами нацистским бандитам!
27.01.2020, 23:12
Гость: Амбер

Чушь. У меня племянница учится в аспирантуре по ядерной физике и работает как раз на том самом коллайдере, у нее стипендия 1800 евро. Минус налоги, аренда, проехать и на пожрать остается 200 евро максимум свободных денег. Это город Гамбург. Да и не налогах они сэкономила 5%, лишь за то что в графе религия указала что она атеист. Оказывается что если ты указываешь свою религию у них 1/20 от налогов идет в фонд религиозных организаций. Иногда быть атеистом просто выгодно.
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