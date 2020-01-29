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Тбилиси потребовал от России компенсацию за депортацию грузин

14:18 29.01.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тысячи грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере 10 миллионов евро.

«Россия до сегодняшнего дня не выполнила свои обязательства. Поэтому хочу повторить призыв наших властей к Совету Европы и его членам активно включиться в то, чтобы заставить Россию немедленно выполнить решение суда», - сказала Зурабишвили.

Минюст Грузии в 2019 году сообщал о том, что комитет министров Совета Европы призывал выплатить российскую сторону компенсацию гражданам Грузии. По словам представителей ведомства, выплата компенсации является безусловным обязательством РФ исходя из 46 статьи Европейской конвенции о правах человека. В марте 2020-го по этому вопросу пройдут очередные дебаты.

По информации РБК, европейские судьи указали не только на массовую депортацию грузин в 2006 году, но и подтвердили случаи незаконного лишения свободы, пыток и унижений. В российском Минюсте не стали спорить с решением ЕСПЧ, но заявили, что отсутствие дипломатических контактов между двумя странами «может повлиять на оперативность» его исполнения.

Жалоба была подана грузинским правительством в 2007 году. Тбилиси обвинял Россию в задержании и коллективной высылке своих граждан из России после того, как в 2006 году в Тбилиси были задержаны четыре офицера по подозрению в шпионаже. Эти действия грузинская сторона расценила как нарушение прав своих граждан на уважение частной жизни, права на свободу и личную неприкосновенность, а также запрета на бесчеловечное обращение. В жалобе Грузия обвиняла Россию в ряде статей Европейской комиссии по правам человека – «Запрещение пыток», «Право на свободы и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни», «Право на эффективное средство правовой защиты», «Запрещение дискриминации» и «Пределы использования ограничений в отношении прав». С осени 2006-го по начало 2007-го территорию РФ покинули порядка семи тысяч грузинских граждан.

Темы: Россия, Грузия
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Комментарии читателей
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29.01.2020, 20:05
Гость: Тау

:-)))) Кому - что кажется: Великим Окраинникам, к примеру, чистка нужников у ляхов кажется приобщением к гейропейским ценностям и демократии!

З.Ы. Насчёт «оболваненного» согласен, - нельзя оболванить болвана. :-))))
29.01.2020, 19:07
Гость: Да

К слову, видел русских и русскоязычных, которых эти борцы за чужие деньги ВЫНУДИЛИ уехать из Грузии в 90-е..

При этом ГРУЗИНЫ у них покупали квартиры...примерно за 10-15 процентов цены...говоря, тебе здэсь всё равно нэ жить..

Забыли?
29.01.2020, 18:54
Гость: Мамба

Не помню, кто сказал, что птице в клетке кажется, что полёт это болезнь. Это про Вас, а не про них. Они в порядке.! Так мне кажется. И я Бандерой не обалванен.
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