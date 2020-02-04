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Лукашенко объяснил задержание глав сахарных заводов их связями с Россией

14:25 4.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров всех сахарных заводов республики. Об этом сообщает БЕЛТА. По его словам, в ближайшие дни Комитет государственной безопасности (КГБ) подробно расскажет об этом деле.

«Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — заявил журналистам Лукашенко.

Президент отметил, что спецслужбы долго отслеживали действия, и пообещал, что в скором будущем КГБ подробно сообщит о расследовании дела. Самого же Лукашенко больше всего возмутило то, что часть проданного за бесценок в Россию сахара в итоге поступала на белорусский рынок, но уже по завышенной цене.

Ранее стало известно, что в Белоруссии задержали директоров всех четырех сахарных заводов республики. По информации журналистов, расследование проводит КГБ Белоруссии. Всего по делу о сахарозаводах было задержано 11 человек.

Так, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович был задержан при вылете на отдых. С этой целью возле Вроцлава белорусские силовики развернули рейс Минск — Мюнхен, который приземлился в Гродно.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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04.02.2020, 20:36
Гость: Евгений В

Брось мелочиться, дети Лукашенко получили профессиональное образование и работают на благо Белоруссии в соответствие своим способностям. Лучше поищи полено в своем глазу.
04.02.2020, 19:31
Гость: CAB

Мое мнение, даже высокая гос-ная РФ сторона хорошо была осведомлена о Беларусской сахарной "прокладке".
Мой вопрос для нее, РФ, эта "прокладка" - частный случай/война с АЛ или это уже государственный Стандарт?
04.02.2020, 19:20
Гость: Витебск

Сахар в Беларуси дороже, чем в России.
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