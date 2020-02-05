Турция перебросила на границу с Сирией военную технику

15:16

В граничащую с сирийской провинцией Идлиб провинцию Хатай переброшены турецкая военная техника и военнослужащие.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Сообщается, что для переброски сил, целью которой называется усиление находящихся на границе частей, турецкое военное командование задействовало 100 различных транспортных средств.

Напомним, ранее президент Турции потребовал от Дамаска отвести силы от турецких постов в Идлибе до конца текущего месяца. В противном случае, по словам Эрдогана, Анкара самостоятельно решит проблему.