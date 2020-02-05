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Турция перебросила на границу с Сирией военную технику

15:16 5.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

В граничащую с сирийской провинцией Идлиб провинцию Хатай переброшены турецкая военная техника и военнослужащие.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Сообщается, что для переброски сил, целью которой называется усиление находящихся на границе частей, турецкое военное командование задействовало 100 различных транспортных средств.

Напомним, ранее президент Турции потребовал от Дамаска отвести силы от турецких постов в Идлибе до конца текущего месяца. В противном случае, по словам Эрдогана, Анкара самостоятельно решит проблему.

Темы: Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 23:20
Гость: яаия

Турки реализуют "национальный обет" считая часть территорий Ирака, Сирии, Греции, Грузии и кажется Армении своей и претендуя на лидерство в тюркском мире (у нас не догоняют тюрк/турок-т.е. тюрков/тюркоязычные и сюда можно отнести и туркоманов Сирии и Туркменов Туркмении-все англоязычная транскрипция-люди тюрки/турки). Не знаю как грузинская мечта, а в 1799г. грузыны стесняемые турками и персами обратились к России за спасением. И вспомним 1990-е балканы: виновны все, а виновны у запада, только православные сербы-братья русских. У Турции проливы и кто интереснее западу грузыны или турки??! Правда в Византии султан Эрдоган главным стал, но есть оппозиция-Гюлен, а запад есть запад-крики о демократии и создание оппозиции там куда хочет вторгнуться (саюдис или новодворскую и не только еще ОМП в Ираке тряся колбочкой-все никак не найдут правда, но повод вторжения был). И, что про мечту?! Типа на западе и в НАТО??! Сдадут ради проливов или используют как пушечное мясо, чтоб проливы у султана и РФ отнять. Или попользуют в свою пользу уже на КМ статьи в ГССР и УССР биологические лаборатории и США/НАТО тестировать лекарства на малороссах и грузынах. Или еще что будет типа антинародного правительства для создания большинства в ООН в пользу СГА и вообще не национальное правительство национальный интерес не блюдет. А здесь налицо источник напряженности-война продолжение политики иными средствами-третий радующийся создает ситуация для своей радости! А кто то ему потакает?
05.02.2020, 23:19
Гость: ывф

Кто как а Турцию не люблю: разрушила Византию, откуда наша вера, а оказывается султан Сулеймен/Соломон считал себя продолжателем дела Византии, а управляли Оттоманской/блистательной портой те же греки и в числе 4 близких к султану фамилий 1 славянская (Соколумехмедоглы-Соколов(ин) 2греческие 1 тюркская, поэтому турки так возмущались восстанием греков в 1820-30гг., но факт завоевания, греков/сербов/болгар/армян/ассирийцев имевших государственность часто до турок, налицо, а не союза с ними и как жестоко турки подавляли болгарское восстание 1876г., а они имели государство когда турок не было (не про тюркские племена, тогда и якутов турками называть), резня армян/ассирийцев/Измирская-греческая Смирна греческая еще с античности, гонения на евреев в 1930-е, курдов в 2-й пол20в.и далее. Может Путин с Лавровым нашли ход делающий врага союзником, но очень жаль курдов живших там до турок. Сдается им хана или почти, если не физически, что случается частенько, то будут терять национальную идентичность, если только гюленисты и Эрдоган не поцапаются в гражданском конфликте. Кто как-я не против курдского государства на территории Турции и приращения Армении и Грузии за ее счет-историческая справедливость. И еще: очень хочется, чтобы Джейш аль в Сирии по референдуму получила индейскую национальную избу/медный таз, население же должно помнить их зверства-головорезам место в могиле и можно без гроба!!!
05.02.2020, 20:17
Гость: Ид.....

Кто "платит",тот и "танцует"политику! Осман и платит и танцует,по своему разумению и интересам.Это же не "питерские" трепачи ,могущие только объяснять и призывать.
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