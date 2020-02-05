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Владислав Шурыгин. Война-2028: манёвры под новую доктрину

09:36 5.02.2020 , Шурыгин Владислав Владиславович

В начале февраля на границе России стартуют самые масштабные за последние 30 лет манёвры по переброске войск из США в Европу 

Учения одновременно пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии. Всего из США сюда будет переброшено 20 тыс. солдат. Ещё 9 тыс. привлекут из постоянно расположенного в Европе американского контингента. Кроме этого, к учениям будет привлечено 7 тыс. солдат Национальной гвардии США и 750 резервистов. Итого — более 36 тысяч солдат и офицеров. В Европу будет переброшено 500 танков, самоходных орудий и тяжёлых БМП — эквивалент тяжёлой дивизии.

Фото с сайта zavtra.ru

Переброска войск с континентальной части США на европейский ТВД  займёт два месяца. Активная фаза манёвров пройдёт в апреле‑мае. После чего начнётся возвращение войск в пункты постоянной дислокации. Полностью вернуть войска в США планируется лишь к июлю.

Внушителен и список задействованных в учениях частей и соединений. К этим учениям привлечены самые известные соединения американской армии. Это 1-я бронекавалерийская дивизия, 1-я танковая дивизия, 1-я и 3-я пехотные дивизии и знаменитая 82-я воздушно-десантная дивизия. К ним на месте присоединятся подразделения размещённой в Европе на постоянной основе 173-й воздушно-десантной бригады и других частей. Также планируется участие морской пехоты США. Максимально будут задействованы флот и ВВС.

Обычная ежегодная ротация американской боевой батальонной группы не идёт ни в какое сравнение с такой масштабной переброской войск. Поэтому одна из задач учений — оценить, насколько инфраструктура и военные готовы к таким переброскам, найти слабые места. Именно для этого на фазу сосредоточения отведено столько времени.

При этом от 15 европейских стран НАТО в учениях будет участвовать в общей сложности не более 8 тыс. солдат. Несмотря на столь скромный "вклад" в военную составляющую учений, в штабах НАТО заявляют, что европейские подразделения совместно с американцами будут отрабатывать ведение "войны будущего", используя экспериментальную стратегию и новейшую боевую технику.

По сценарию военный конфликт произойдет аж в 2028 году с неназванным, но близким по силам НАТО противником. При этом замысел учений не оставляет сомнений в том, кто является потенциальным противником. Розыгрыши сценариев пройдут в Латвии, Литве, Грузии, Польше и Германии — по всему периметру границ России.

Для экспертов знаковым является перенос событий учений в будущее на целых восемь лет. Скорее всего, это связано с тем, что будут тестироваться стратегии и вооружения, которые ещё только находятся в разработке и не приняты окончательно на вооружение. Например, новейшая американская доктрина многосредных боевых действий Multi-Domain Battle. К традиционному противостоянию на суше, море и в воздухе она добавляет противоборство в космосе и киберпространстве.

Кроме оборонительных отрабатывать будут и наступательные действия. Под командованием США будет проведена высадка трёх совместных воздушных десантов. В Латвии вместе с американцами десантируются испанцы и итальянцы, в Литве — поляки. Ещё одна высадка десанта будет проведена в Грузии.

Транспортная инфраструктура Европы давно не сталкивалась со столь масштабными передвижениями боевой техники. В маршах по дорогам Европы примет участие более 30 000 единиц колёсной и гусеничной техники, которая своим ходом должна прибыть из портов высадки к местам проведений активных фаз. Так, для этого в Польше наведут понтонный мост, через который переправят 11 тыс. солдат и тяжёлую боевую технику.

Но даже для США переброска на европейский ТВД одной полноценной дивизии — задача очень тяжёлая и ёмкая по времени, поэтому в рамках учений впервые будут максимально использоваться четыре крупных хранилища американской военной техники. 20 тыс. единиц техники, которую американцы задействуют на манёврах, прибудут из США, а ещё 13 тыс. военные получат с баз хранения на месте. На каждой из них заскладирован полный бригадный комплект вооружения. Ещё одна аналогичная база строится в Польше и будет введена в строй в 2021 году.

По замыслу американских генералов, такая система хранения позволяет нарастить американские войска на континенте в кратчайшие сроки, перебрасывая сюда по воздуху только личный состав, который на месте принимает технику и вооружение. В рамках нынешних учений самолётами ВТА в Европу будет переброшена боевая группа 116-й танковой бригады Национальной гвардии. Её задача — за 96 часов получить и подготовить технику. Затем на ней будет совершён марш на полигоны в Германии. Нынешние учения дадут возможность проверить данную концепцию.

И сам замысел учений, и масштаб привлекаемых войск наглядно подтверждают слова начальника Генерального штаба РФ генерала армии Валерия Герасимова: в странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей  усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте.

Темы: США, Армии иностранных государств, Международные отношения, Военно-политический блок НАТО
Источник: Завтра
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 13:27
Гость: ....опиту

Только блаженный не видит применение биологического оружия! А вот ,Вам г-н "опит","калибр"на плечах надо проверить,не ровен час "рванет".
05.02.2020, 13:24
Гость: ..засыпкину

Бандеровщина,это фашизм !Без сомнения реклама от англосаксов или как Вам больше нравится русофобия.Цели и задачи определены еще веками назад,поэтому методы и названия "реклам"значения НЕ ИМЕЮТ!
05.02.2020, 12:32
Гость: силы НАТО такой же миф

Силы НАТО - суровая реальность! Они захватили и удерживают у себя(в плену или в качестве заложников?) счета высокопоставленных российских патриотов, их недвижимость, а еще детей-внуков, мега-яхты и бизнес-джеты...
Подлые, коварные НАТОвцы!
Но высокопоставленные российские патриоты НАТО не боятся, а смело грозят ему новейшим супероружием и продолжают отправлять в НАТО миллиарды бабла и родных кровинушек детей-внуков!
Пока "иван з." трясется от страха в России, ему показывает пример патриот Золотов, отважно отправивший своего внука в логово врага! Ни Песков, ни даже его босс не боятся своих дочерей держать в логове врага - вот с кого надо брать пример!
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